﻿Haushaltssperre: Heinold hat den Überblick verloren

Kiel. Für Finanzministerin Monika Heinold wird es langsam eng. Nach dem Fiasko bei der Grundsteuer hat die Grüne den Überblick in der Haushaltspolitik verloren. Die von ihr durchgesetzte Etatsperre war nicht erforderlich, um das im laufenden Jahr kleine Finanzloch (weniger als ein Prozent des Gesamtetats) zu stopfen. Die Ministerin hat das offenbar nicht erkannt und deshalb mit der Sperre ohne Not Vereine wie Verbände in Angst und Schrecken versetzt und so einen erheblichen politischen Flurschaden angerichtet.

Heinolds Kehrtwende ist aber noch aus einem weiteren Grund überfällig. Alle Sperren, ob sie den Haushalt oder die Wiederbesetzung frei werdender Stellen betreffen, sind im Kern unpolitische Sparmaßnahmen, weil am Ende der Zufall entscheidet, in welchen Bereichen Zuschüsse oder Jobs wegfallen. Besser, weil politischer und ehrlicher ist der jetzt eingeschlagene Weg, auf dem die Ministerien prüfen, wo sie den Rotstift ansetzen.

Das Sündenregister der Finanzministerin

Zu den großen Fehlern kommen in Heinolds Sündenregister einige schwere Schnitzer. So macht die Ministerin gern den Bund für die prekäre Finanzlage des Landes verantwortlich. Das ist aber allenfalls die halbe Wahrheit, weil das Land immer weiteres Personal angeheuert und mit Notkrediten auch für Wohlfühlprojekte den Schuldenberg erhöht hat. Verantwortlich für diese Misswirtschaft ist die seit 2012 amtierende und damit dienstälteste Finanzministerin Deutschlands.

Die Sondersitzung des Landtags wird Aufschluss darüber geben, ob sich die Karriere der 64-jährigen Grünen dem Ende nähert. Für Heinold spricht dabei ein Punkt. Die Opposition setzt finanzpolitisch auf das falsche Pferd. SPD, FDP und SSW wollen den Haushalt nicht konsolidieren, sondern deutlich mehr Geld ausgeben und Schleswig-Holstein damit noch tiefer in die Schuldenfalle führen.

