Mit 50 km/h über die Holtenauer Hochbrücke

Über eine der beiden Holtenauer Hochbrücken rollen seit dem Morgen wieder Autos, Schleswig-Holstein bereitet sich auf einen Warntag vor und 25 Festnahmen in der Reichsbürgerszene sorgen für Aufsehen: Was heute in Kiel, Schleswig-Holstein und der Welt wichtig ist, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

endlich! Nach einer Woche Vollsperrung beider Holtenauer Hochbrücken können seit 6 Uhr wieder Autos bis 3,5 Tonnen über die Prinz-Heinrich-Brücke fahren. Mit Tempo 50 und auch nur auf einer Spur pro Richtung. Aber immerhin. Die Olympiabrücke, die näher an den Schleusen liegt, ist weiterhin unbefahrbar.

Meine Kollegen Frank Behling und Ulf Dahl waren am Morgen an den Hochbrücken um zu sehen, wie der Verkehr anläuft und ob es an den Kontrollstellen der Polizei ruckelt. Die erste Bilanz: positiv. Zwar staute sich vor den Brücken der Verkehr. Aber für Pendlerinnen und Pendler, die in der vergangenen Woche eine weite Umleitung in Kauf nehmen mussten plus zähfliesenden Verkehr, dürfte die Öffnung der Holtenauer Hochbrücke eine Entlastung sein.

Wenden wir uns einem anderen wichtigen Thema zu. Morgen um 11 Uhr findet der zweite bundesweite Warntag statt. Dabei soll überprüft werden, wie gut die technische Infrastruktur funktioniert.

Mancherorts werden Sirenen aufheulen, über „Cell-Broadcasting“ sollen Warn-SMS an Handys geschickt werden und Warn-Apps wie Nina und Katwarn sollen eine Benachrichtigung versenden. Alles zu Übungszwecken. Denn wenn es einmal zu einer Katastrophe kommen sollte und die Technik nicht funktioniert, könnte das fatale Folgen haben. Was Sie alles rund um den Warntag wissen müssen, erfahren Sie hier:

Thema des Tages ist zweifelsfrei die „Anti-Terror-Razzia“ in elf Bundesländern. Knapp 3000 Polizisten waren in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen und Berlin im Einsatz. Der Anlass: In der Reichsbürgerszene soll sich eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die mutmaßlich den Umsturz des politischen Systems in Deutschland vorbereitet hat. Als ein Rädelsführer gilt Heinrich XIII. Prinz Reuß, ein Unternehmer aus Hessen. Für den Umsturz soll die Gruppe auch Tote in Kauf genommen und gezielt Soldaten und Polizisten rekrutiert haben, heißt es.

25 Menschen ließ die Bundesanwaltschaft in Deutschland sowie in Italien und Österreich festnehmen. Unter ihnen: Eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und amtierende Richterin. Trotz der Festnahmen warnt Terrorismusexperte Peter Neumann im Interview mit dem RND davor zu glauben, dass die mutmaßliche Terrorzelle damit gänzlich zerschlagen ist.

Eine Holtenauer Hochbrücke ist gesperrt, die andere seit dem Morgen für Autos wieder befahrbar. © Quelle: Ulf Dahl

Bei Sonnenaufgang hielt Fotograf Ulf Dahl an den Holtenauer Hochbrücken die Freigabe der Prinz-Heinrich-Brücke für den Autoverkehr fest. Zwischen 6 und 21 Uhr dürfen dort Autos bis 3,5 Tonnen die Fahrbahn nutzen.

