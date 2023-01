Mit Baseballschläger zu dritt gegen einen – Lübecker Polizei sucht Zeugen

Drei Unbekannte haben in der Brandenbaumer Landstraße in Lübeck mit einem Baseballschläger auf eine am Boden liegende Person eingeschlagen. Die Täter sind geflüchtet, bevor die Polizei kam – wie das Opfer.

Prügelei mit Baseballschläger: Als die Polizei den Tatort in der Brandenbaumer Landstraße in Lübeck erreichte, waren alle Beteiligten bereits verschwunden.

Lübeck. Sie schlugen zu dritt auf einen Mann ein, der am Boden lag: In der Nacht zu Sonntag (22. Januar) zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr ist es nach Angaben der Polizei Lübeck zu einer Schlägerei in der Brandenbaumer Landstraße gekommen. In der Nähe einer Tankstelle sollen drei Unbekannte mit einem Baseballschläger auf eine bereits am Boden liegende Person eingeschlagen haben.

Zeuge beobachtete Schlägerei – Täter flüchteten sofort

Ein 27-jähriger Zeuge hat die Szene laut eines Polizeisprechers beobachtet und die vier Männer angesprochen, woraufhin die drei Täter sofort flüchteten. Mit dem an der Hand und im Gesicht verletzten Opfer habe der Zeuge noch einen kurzen Wortwechsel gehabt, bevor der Geschädigte ebenfalls davon gelaufen und seine Jacke am Tatort vergessen haben soll. Die Polizeibeamten haben in der Nacht nach den vier Männern gefahndet – allerdings erfolglos.

Der Geschädigte konnte nach Angaben der Polizei mittlerweile ermittelt werden – offenbar hatte er seine Jacke beim Polizeirevier abholen wollen. Warum er vom Tatort geflüchtet ist, bleibt ungewiss.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach den drei Tätern. Zwei von ihnen sollen auffällig helle Oberbekleidung getragen haben. Der eine dieser beiden soll zudem mit einer dunklen Hose und hellen Schuhen bekleidet gewesen sein, außerdem sollen seine Haare dunkel sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Angaben zu einem der Beteiligten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eichholz unter Telefon 0451/92 99 39 30 oder per E-Mail unter eichholz.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.