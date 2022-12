Mit Dahmke fahren wir zur WM

Die Weltmeisterschaft 2023 im Januar in Polen und Schweden ist das fünfte große Turnier, in dem THW-Linksaußen Rune Dahmke für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen wird.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

heute ist Bescherung. Zumindest für Rune Dahmke. Denn Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft im Januar in Polen und Schweden verkündet. Ein Ticket geht an den Linksaußen vom THW Kiel. Für Dahmke endet damit ein Wechselbad der Gefühle in den vergangenen Jahren.

Setzen Sie sich heute Abend noch in den Zug, um Weihnachten mit Familie oder Freunden zu verbringen? Falls Ja, dann passen Sie bitte auf Ihr Gepäck auf. Im Bahnverkehr zwischen Kiel und Hamburg hat es in den vergangenen Wochen einen deutlichen Anstieg an Diebstählen gegeben, weiß mein Kollege Florian Sötje zu berichten. Die Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof reagiert mit mehr Präsenz – und gibt Tipps, damit Wertsachen und Weihnachtsgepäck sicher ans Ziel kommen.

Und noch ein weiterer Tipp in Sachen Weihnachten: Klassischerweise gibt es zu Weihnachten nicht nur festliche Speisen, sondern auch üppige Portionen. Die Folge: Nach Heiligabend finden sich im Kühlschrank reichlich Reste. Mein Kollege Oliver Stenzel hat mit dem Kieler Koch Lars Farien darüber gesprochen, was man aus den Resten nach dem Fest zaubern kann.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

© Quelle: IMAGO/Nikito

Mit Schutzanzug und Schläuchen sind weiterhin Einsatzkräftebei der Öl-Bekämpfung am Nord-Nordsee-Kanal in Brunsbüttel im Einsatz. Nach aktuellem Stand bleibt der Kanal über die Weihnachtstage für den Schiffsverkehr geschlossen.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.