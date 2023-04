Mit dem Lufttaxi über Kiel: Flughafen investiert Millionen

Starten und landen in ein paar Jahren Flugtaxis in Kiel-Holtenau? Der Flughafen investiert bereits in entsprechende Systeme. Die Nachricht dazu und weitere Themen des Tages finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

erinnern Sie sich noch daran, als die damalige Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) vor einigen Jahren im TV von Flugtaxis sprach und danach einem Shitstorm ausgesetzt war? Was sich damals kaum einer ausmalen konnte, könnte in den kommenden Jahren tatsächlich Realität werden. Deutsche Unternehmen stehen in der Entwicklung von Flugtaxis an der Spitze. Und nach ersten Testflügen im Jahr 2019 entsteht in Paris aktuell ein erster Vertiport.

Auch Kiel will sich für den Betrieb von E-Flugzeugen fit machen. Damit bereits in wenigen Jahren ab Kiel-Holtenau Lufttaxis und Co regelmäßig starten und landen können, investiert der Flughafen Millionen Euro. Dabei stellen die Grünen den Flughafen in Frage ... Mehr dazu lesen Sie hier:

Wo wir schon bei Flugzeugen sind: Dass es im Juni über Schleswig-Holstein laut wird, berichten wir seit Februar. Nun werden immer mehr Details zur „Air Defender 23″-Großübung bekannt. Ein kleines Update finden Sie hier:

Wenn Sie nach den Ostertagen das Gefühl haben, sich mal wieder mehr bewegen zu müssen - dann melden Sie sich schnell noch für den Teamwettbewerb „KN bewegt“ an. Egal ob als Firma oder Verein, mit der Familie oder mit Freunden. Mitmachen lohnt sich! Zum einen gibt es für die Siegerteams attraktive Preise - und das Startgeld ist für einen guten Zweck gedacht. Zum anderen tun Sie was für Ihre eigene Gesundheit. Sei es durch Laufen, Walken oder einfach Spazieren gehen. Mehr dazu hier:

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Leah Rädisch hat sich ihren Traum erfüllt und bietet Urlaub im Zirkuswagen in ihrem Heimatort Goltoft an. Ihre Gäste können in der Natur wohnen, ohne auf Komfort zu verzichten, sagt sie. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Osterzeit ist Ferienzeit: Wer ausgefallenen Urlaub mag, kommt in Schleswig-Holstein auf seine Kosten. Von Zirkuswagen bis Fahrrad-Camper lässt sich zwischen Nord- und Ostsee abenteuerlich übernachten. Was Sie erleben können, lesen Sie hier.

