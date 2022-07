Erst vor zwei Jahren ging der Alpen-Sylt-Nachtexpress auf Jungfernfahrt. Nun verkündet der Betreiber das vorzeitige Aus der Verbindung von Westerland auf Sylt nach Salzburg in Österreich. Eine Perspektive gibt es dennoch.

Alpen-Sylt-Nachtexpress stellt Betrieb ein: Was Reisende wissen müssen

Westerland/Sylt. Eigentlich sollte der Alpen-Sylt-Nachtexpress noch bis Oktober Fahrten auf der Strecke von Westerland auf Sylt nach Salzburg in Österreich anbieten. Doch nun ist vorerst einmal Schluss. Der private Bahnanbieter RDC sagt alle Fahrten ab 29. Juli 2022 ab. Die Gründe dafür liegen auch in Preissteigerungen. Was Reisende wissen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum sagt der Alpen-Sylt-Nachtexpress zum 29. Juli 2022 alle Fahrten ab?

Fast exakt zwei Jahre nach der Jungfernfahrt stellt der Alpen-Sylt-Nachtexpresses den Betrieb vorzeitig ein. Als Begründung nennt der Betreiber auf seiner Webseite Kostensteigerungen, "insbesondere durch eine ungebremste Vervielfachung der Strompreise", fehlende Förderung und Lieferkettenstörungen der Bahnindustrie. So seien für die Hochsaison geplante zusätzliche Reisezugwagen nicht rechtzeitig ausgeliefert worden. Da in Deutschland der Nachtzugverkehr nicht gefördert werde, sei der Betrieb "selbst bei guter Buchungslage wirtschaftlich nicht mehr verantwortbar".

Was bedeutet die Einstellung des Betriebs für Reisende des Alpen-Sylt-Nachtexpresses?

Bis einschließlich 23. Juli 2022 gibt es noch regulär zwei Fahrten: am Freitag von Salzburg nach Sylt und am Sonnabendabend von Westerland zurück nach Österreich. Danach müssen sich Reisende eine alternative Verbindung für die Strecke suchen. Reisende, die Fahrten ab 29. Juli 2022 gebucht haben, erhalten in den kommenden Tagen eine Erstattung des Fahrpreises. „Sie müssen dafür nichts weiter tun“, heißt es auf der Webseite des Alpen-Sylt-Nachtexpress.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es 2023 oder später wieder direkte Züge von Westerland auf Sylt nach Salzburg?

Ganz ans Aus denkt der Betreiber RDC noch nicht: „Wir glauben weiter an die Zukunft der Nachtzüge und des Alpen-Sylt-Nachtexpresses und setzen darauf, dass wir Sie in anderen Zeiten mit anderen Rahmenbedingungen wieder sicher, klimafreundlich und zuverlässig durch die Nacht an Ihr Ziel bringen dürfen.“ Ob das jedoch schon im kommenden Jahr der Fall sein wird, lässt der private Bahnanbieter offen.