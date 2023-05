﻿Mit Künstlicher Intelligenz zum Abi? In Schleswig-Holstein wurden noch keine Schüler erwischt

Schulen

Abitur mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz? In Hamburg gibt es einen nachgewiesenen Fall.

Wird beim Abitur mit Künstlicher Intelligenz (KI) geschummelt? In Hamburg gibt es jetzt einen nachgewiesenen Fall. In Schleswig-Holstein sind noch keine Schummelversuche mit Hilfe Künstlicher Intelligenz bekannt. Dennoch ist KI ein großes Thema in den Schulen im Land.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket