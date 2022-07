Die geplante Verschärfung der Regeln für Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein ruft massive Kritik hervor. Der Verein „Mehr Demokratie“ kündigt eine Volksinitiative dagegen an. Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag kann dem Vorhaben der schwarz-grünen Landesregierung jedoch etwas abgewinnen.

Kiel. Bürgerbegehren unzulässig – so lautet schon bald der Bescheid, wenn es etwa um den Bau von Windkrafträdern, Solarparks und Biogasanlagen in einer Gemeinde in Schleswig-Holstein geht. Denn das Vorhaben der Landesregierung zielt offenbar vor allem darauf ab, schnell mehr erneuerbare Energie zu erzeugen. Dazu will sie bis Mai die Gemeindeordnung so ändern, dass Bürgerbegehren erschwert und in vielen Fällen von vornherein ausgeschlossen werden.

Dabei ist die direkte Demokratie in Schleswig-Holstein beliebt. Gemessen an der Zahl der Einwohner werden nur in Bayern mehr Verfahren angestrengt. Erst am Freitag hat das Kieler Innenministerium etwa einen Bürgerentscheid zum Erhalt der Geburtshilfe in der Imland-Klinik Eckernförde zugelassen. Der nächste Kandidat könnte Bad Bramstedt sein, wo derzeit Unterschriften gegen das „Auenland-Quartier“ – ein Neubaugebiet für 2000 Bewohner – gesammelt werden.