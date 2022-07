﻿Mitten in der Corona-Notlage: UKSH Kiel streitet über ein Sommerfest

Kiel. Aufregung um ein geplantes Sommerfest und ein Schreiben von Klinik-Chef Jens Scholz: Mitten in der Corona-Welle wollten Mitarbeiter des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) für die gesamte Abteilung des OP-Betriebes eine Feier für bis zu 500 Kolleginnen und Kollegen ausrichten. Wenige Tage vor der Veranstaltung versuchte UKSH-Vorstandschef Scholz, das privat organisierte Fest zu untersagen. Dennoch trafen sich – in deutlich kleinerem Rahmen – einige Mitarbeiter des Klinikums am 1. Juli zu einer Feier. Kritik gibt es jetzt nicht nur an der Idee für das Sommerfest selbst, sondern auch am Schreiben von Scholz, der rechtlich gesehen eine solche Veranstaltung gar nicht hätte unterbinden können.

„Im ganzen Land schließen verschiedene Häuser Stationen und Fachbereiche, um durch interne Umorganisationen Herr der Lage zu werden, so auch am UKSH“, schrieb Scholz Ende Juni in dem Infobrief an die Belegschaft, in dem er Bezug nahm auf das geplante Sommerfest trotz steigender Corona-Zahlen. Diese führen am UKSH derzeit unter anderem dazu, dass planbare Operationen verschoben und Stationen zusammengelegt werden. Auch die Versorgungskapazitäten auf der Intensivstation sind eingeschränkt. An den Klinik-Standorten in Lübeck und Kiel befanden sich Ende vergangener Woche 479 Kräfte coronabedingt in Quarantäne.

Absage von Dienstreisen und Betriebsfesten als Vorsichtsmaßnahme

„Ab morgen sind deshalb alle Dienstreisen und betrieblich veranlasste Feste („Sommerfeste“) bis auf Weiteres untersagt“, schrieb Scholz an die Beschäftigten. Die Absage solle eine Vorsichtsmaßnahme sein: „Wir brauchen in den Kliniken und Notaufnahmen derzeit alle Kapazitäten, um relevante akute Erkrankungen mit dem vorhandenen Personal versorgen zu können.“

Die Organisatoren der geplanten Party folgten schließlich dem Aufruf des UKSH-Chefs, das Sommerfest, zu dem sich rund 250 Kolleginnen und Kollegen angemeldet hatten, offiziell abzusagen. Nur ein kleiner Kreis traf sich noch zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort. Gegen geltendes Recht wurde damit nicht verstoßen: Die Corona-Landesverordnung schreibt keine Beschränkungen für Feiern vor, auch Scholz als Vorgesetzter hatte nicht die Befugnis, die Veranstaltung zu verbieten, da es sich um ein privates Fest handelte. „Ein Arbeitgeber hat keine Erlaubnis, in das Privatleben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugreifen“, bestätigt Edda Redeker, Landesrechtsschutzleiterin bei der Gewerkschaft Verdi. Das gelte auch für private Treffen außerhalb der Arbeitszeit. Nur bei betrieblich organisierten Zusammenkünften habe ein Unternehmen die Möglichkeit, ein Fest abzusagen.

Für Unmut sorgt unter UKSH-Beschäftigten aber nicht nur der von Scholz erbetene Verzicht. Auch der Tonfall des Briefes lasse die "nötige Empathie für das Personal vermissen".

Von Rieke Beckwermert und Steffen Müller