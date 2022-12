﻿Diese starke Truppe sorgt im Gerichtssaal für Sicherheit

Wenn es in Gerichten gefährlich werden könnte, sind sie nicht weit: die Mitglieder der Mobilen Einsatzgruppe der Justiz Schleswig-Holsteins. Sie sorgen für einen sicheren Prozessablauf in den Gerichtssälen. Ein Gespräch mit dem Leiter der Gruppe.

Kiel. Wenn sich Hells Angels und Bandidos im Gericht gegenübersitzen, knistert die Luft förmlich vor Anspannung. Für manche Beteiligten könnte es gefährlich werden. Wenn dann Beleidigungen und Drohungen dazukommen, braucht es starke Unterstützung, damit die Lage nicht eskaliert. „Links die Hells Angels, rechts die Bandidos, und wir saßen in der Mitte“, erinnert sich Frank Petersen, Leiter der Mobilen Einsatzgruppe (MEG) des Justizministeriums. „Für solche Prozesse mit gewalttätigen Beteiligten nehme ich dann meine Jungs über 100 Kilo mit.“

Die MEG ist dafür da, einen geordneten Prozessablauf in den Gerichten Schleswig-Holsteins zu gewährleisten. Dabei kümmern sich die besonders ausgebildeten Mitglieder der MEG nicht nur um sehr gefährliche Verfahren wie die Rockerprozesse, sondern zum Beispiel auch um die mit großer Medienwirksamkeit. „Die Herausforderungen im Job wechseln ständig, und das macht ihn auch so interessant: Heute bin ich da, um die Zeugen zu schützen, morgen bin ich da, um den Angeklagten zu schützen“, erklärt Frank Petersen.

Justizministerin lud Mobile Einsatzgruppe zur Feier ein

Obwohl die Gruppe für den sicheren Ablauf von Prozessen eine zentrale Rolle spielt, stehen die Einsatzkräfte selbst nicht gern im Rampenlicht. Sie halten sich – wenn möglich – im Hintergrund. Zur Feier des 20-jährigen Bestehen der MEG machten sie jedoch einmal eine Ausnahme. Bei einem Empfang im Justizministerium, zu dem Ministerin von der Decken eingeladen hatten, berichteten sie offen wie selten über ihre Arbeit.

Frank Petersen: „Der Prokon-Prozess war der größte, den wir jemals begleitet haben“

Zum Beispiel über das Verfahren gegen Ralf Wolter, den Schauspieler aus den Winnetou-Filmen. Der Prozess sei zwar nicht hoch gefahrenträchtig gewesen, allerdings habe es aufgrund der erhöhten Medienpräsenz trotzdem einige Herausforderungen gegeben, sagt Petersen: „Als wir Herrn Wolter in den Gerichtssaal geführt haben, mussten ich und meine Kollegen ihn so abschirmen, dass keiner an ihn herankam. Die Fotografen hätten alles gegeben, um ein gutes Foto zu bekommen.“

Und dann gibt es noch Prozesse wie den Prokon-Prozess. Als das Itzehoer Windunternehmen pleite ging, bangten viele Anleger um ihr Geld. In dem Prozess, der vom Amtsgericht Itzehoe in den Hamburger Messehallen durchgeführt wurde, fanden sich Frank Petersen und seine Kolleginnen und Kollegen in einem "Gerichtssaal" wieder, der mit 10 000 Stühlen bestückt war. "Am Ende sind zum Glück nur 3300 gekommen. Trotzdem war es der größte Prozess, den wir jemals begleitet haben – mit insgesamt 60 Leuten waren wir vor Ort, um die Sicherheit zu garantieren", erzählt Petersen.

Mobile Einsatzgruppe (MEG) des Justizministeriums feiert 20-jähriges Bestehen. Im Bild: der Leiter der Einsatzgruppe, Frank Petersen. © Quelle: Jonas de la Chaux

Justizministerin von der Decken gratuliert zum 20-jährigen Bestehen der MEG

Justizministerium Kerstin von der Decken weiß, was sie an ihren Kräften hat. „Die Mobile Einsatzgruppe hat sich in Schleswig-Holstein viel mehr als nur bewährt. Sie ist ein zentraler Bestandteil des Sicherheitskonzeptes zur Bewältigung von besonderen Prozessen.“ Dies erfordere Stressresistenz, ständige Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und körperliche Fitness, lobte die Ministerin.

Die nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 gegründete MEG ist dem Oberlandesgericht in Schleswig zugeordnet und besteht heute aus elf Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeistern. Diese sind neben ihrer Tätigkeit als MEG-Mitglieder regulär in verschiedenen Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes beschäftigt.

Justizministerin Kerstin von der Decken gratuliert der Einsatzgruppe zum 20-jährigen Bestehen und bedankt sich für ihre Arbeit. © Quelle: Jonas de la Chaux

Seit 2002 hatte die MEG mehr als 1000 Einsätze

Die Mitglieder der MEG sind besonders ausgebildet und müssen regelmäßig Weiterbildungen absolvieren. „In den Weiterbildungen trainieren wir verschiedene Kampfsportarten, lernen Hebeltechniken richtig einzusetzen. Das muss natürlich sitzen, deswegen haben wir diese Weiterbildungen auch jeden Monat“, erklärt Petersen. Dazu kämen auch noch psychische Schulungen, in denen die mentale Vorbereitung auf die Prozesse trainiert werde.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 kam die MEG mehr als 1000-mal zum Einsatz. Es sind größere Prozesse, in denen die Gerichte die MEG zur Verstärkung des internen Justizwachtmeisterdienstes anfordern können. Auch in Prozessen in Amtsgerichten, in denen eine erhöhte Sicherheitsgefährdung besteht, kommt die MEG zum Einsatz.

Frank Petersen: „Mit Präsenz erreichen wir schon sehr viel“

Frank Petersens Spezialgebiet ist die Planung des Sicherheitskonzeptes dieser Gerichtsprozesse. „Wenn es eine körperliche Auseinandersetzung im Gericht gibt, dann ist eigentlich schon bei der Planung etwas schief gelaufen“, so Petersen. Allerdings lasse sich natürlich auch nicht alles einplanen: „Familienprozesse zum Beispiel sind schwer zu kalkulieren. Wenn der Ehemann das Sorgerecht verliert, kann es auch mal zu Kurzschlussreaktionen kommen.“ In den 20 Jahren des Bestehens der MEG sei allerdings noch niemand zu Schaden gekommen: „Mit Präsenz erreichen wir schon sehr viel“, so Petersen.

Und auch in Zukunft gibt es großen Bedarf an der Arbeit der Einsatzgruppe, so Petersen: „Wir sehen uns in einer Situation, die sich in die Richtung entwickelt, dass es immer mehr Angeklagte gibt. Gerade kleinere Gerichte sind damit hoffnungslos überfordert, weil sie dafür personell einfach gar nicht aufgestellt sind.“ Daher soll die Personalzahl der MEG auch erweitert werden, denn je mehr Angeklagte es gibt, desto höher ist der Personalbedarf, erklärt Petersen.