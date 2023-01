﻿Mobilfunk in Schleswig-Holstein: Darum ist der Empfang in der Bahn nicht immer gleich gut

Kiel. Der Kampf gegen die „weißen Flecken“ im Mobilfunknetz des Landes Schleswig-Holstein – gerne auch Funklöcher genannt – kommt voran. Dennoch klagen Nutzerinnen und Nutzer noch immer über Verbindungsabrisse und ewig lange Ladezeiten für Internetseiten. Woran liegt das? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Funkloch, weiße Flecken – was ist da überhaupt der Unterschied?

In einem Funkloch geht gar nichts, nicht mal telefonieren. Als weiße Flecken werden Flächen bezeichnet, in denen kein mobiles Breitband zur Verfügung steht.

Wo in Schleswig-Holstein gibt es noch unterversorgte Gebiete?

Klassische Funklöcher gibt es nach Angaben der Bundesnetzagentur hierzulande gar nicht mehr. Als weiße Flecken weist die Behörde aktuell noch 0,29 Prozent der Landesfläche aus.

Die größten zusammenhängenden weißen Flecken gibt es vor allem in der Südhälfte des Landes. Dann gibt es aber noch die „grauen Flecken“, an denen nicht alle Netzbetreiber mobiles Breitband anbieten. Das sind rund 8,7 Prozent der Fläche.

Eine Übersicht der Problemgebiete zeigt eine Karte der Bundesnetzagentur auf der Webseite breitband-monitor.de/mobilfunkmonitoring/karte.

Warum klaffen die Papierform des Netzes und die Realität so weit auseinander?

Das hat viele Gründe. Wenn etwa Vodafone die LTE-Abdeckung seines Netzes mit „99,7 Prozent der Haushalte“ beschreibt, dann sagt das wenig über die Qualität auf dem flachen Land aus, oder über die Versorgung unterwegs ist. Städte zu versorgen ist für die Netzbetreiber natürlich einfacher und vor allem günstiger.

Hinzu kommt: Erfasst wird die Versorgungsqualität von der Bundesnetzagentur in erster Line durch rechnerische Verfahren. Die wiederum basieren auf ganz bestimmten Vorgaben. So gilt eine Fläche oder ein Schienenweg als versorgt, wenn die Funksignale die geforderten Mindestwerte im Freien erreichen. Dann hat man vielleicht auf der Terrasse einigermaßen Empfang, nicht aber im Keller.

Gutes Mobilfunknetz im ICE? Nur mit einem Repeater

Warum haben die Netzanbieter solche Probleme mit der Bahn?

Die Telekommunikationsunternehmen sind verpflichtet, die Bahnstrecken bundesweit mit dem Standard LTE zu versorgen. Doch auch hier gilt die Vorgabe nur im Freien – auf dem Gleis – und nicht in den Waggons.

„Gutes Internet im Zug hängt nicht allein von den Mobilfunkanbietern ab“, sagt Benedikt Mittmann, Experte für strategische Mobilfunkplanung bei der Deutschen Telekom: „Wir bringen die Signale an die Strecke.“ Sie dann auch in den Zug zu bringen, sei Aufgabe der Bahn.

Das Problem: Durch ihre Konstruktion sind Waggons stark abgeschirmt, beim ICE sind die Scheiben zudem speziell beschichtet. Mittmann: „In den aktuellen ICE-Modellen haben Fahrgäste nur dann verlässlich Empfang, wenn die Bahn jeden Waggon mit einem Repeater ausstattet.“

Mobilfunkausbau in Bosau und auf Sylt: Das sind die Probleme

Was sind die größten Hemmnisse beim Mobilfunkausbau in Schleswig-Holstein?

Hier nennen die Anbieter unisono vor allem die schwierige Suche nach Grundstücken und zum Teil zähe Genehmigungsverfahren: „Von der Funknetzplanung bis zur Netzintegration vergehen in Deutschland im Schnitt 18 bis 24 Monate“, sagt Tanja Richter, Technikchefin von Vodafone.

In Schleswig-Holstein gebe es vor allem eine besondere Herausforderung: den Naturschutz. So habe sich beispielsweise die Versorgung von Bosau am Plöner See über viele Jahre hingezogen. Sehr schwierig sei auch die Versorgung der Insel Sylt: „Der Datenverbrauch nimmt auch im Strandkorb zu, aber Antennen möchte hier niemand sehen.“

Wenn ich bei meinem Anbieter kein Netz finde, springt dann nicht automatisch ein anderer ein?

Leider nein. Dieses sogenannte Roaming gilt nur dort, wo die Netzbetreiber es ausdrücklich vereinbart haben. Ausnahme sind natürlich Notrufe.

Was unternehmen die Netzanbieter, um den Ausbau in Schleswig-Holstein voranzutreiben?

„Alle etablierten Anbieter haben viel Geld und Energie investiert, um Funklöcher zu schließen und die Netzqualität zu verbessern“, bescheinigt Janpeter Bendfeld vom Breitbandkompetenzzentrum Schleswig-Holstein. Um die nächste Stufe der Versorgungsauflagen bis Ende 2024 zu erfüllen, müssten die Aktivitäten jedoch mit Hochdruck weitergehen.