Mobilität in allen Facetten

jüngst erst hat eine Auswertung untermauert, wie beliebt Camping in unserer Region ist: In keiner anderen der 50 einwohnerreichsten Städte des Landes ist die Wohnmobil-Dichte so hoch wie an der Kieler Förde. Und die Fahrzeuge wollen natürlich auch bewegt werden. Wer den Parkplatz in Heidkate als Ziel auserkoren hat, der sollte sich jedoch vorab schlau machen, was noch erlaubt und längst verboten ist.

Da haben es Bahnfahrer schon einfacher. Ticket kaufen, einsteigen, losfahren. Wenn die Bahn nicht verspätet ist oder die Klimaanlage ausfällt ... Sie kennen die Probleme ja sicherlich! Um das Bahnfahren noch attraktiver zu gestalten, wird der Ruf nach einem Folgeangebot für das Neun-Euro-Ticket lauter. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer fordert zusammen mit dem Präsidenten der Region Hannover und dem Braunschweiger OB folgendes:

Fehlt noch die Fortbewegung auf dem Wasser. Und auch da haben wir eine Story unseres Schiffsexperten Frank Behling parat. Die teuer angeschafften Hybridfähren für die Querung des Nord-Ostsee-Kanals laufen noch nicht so rund wie gewünscht. Meist liegt eine von drei Fähren für Nachbesserungen in der Werft. Und das liegt nun wahrlich nicht an der Hitze ...

