Gesichtslähmung von Angelina Kirsch: Das ist die Ursache

Premiere im Oktober in Kiel

Bei 40 Terminen hat Elsabe Gläßel aus Bordesholm den Kunstschmied Kurt Lange begleitet, der seine Werkstatt 2009 von Kiel nach Bredeneek in der Nähe von Preetz verlegt hatte. Im Oktober feiert ihr Film in der Pumpe in Kiel Premiere. Beim Skulpturensommer in Bissee erzählten beide, wie es zum Filmprojekt kam.