﻿Modernster Minenjäger wird vor Eckernförde für Indonesien erprobt

Kiel/Eckernförde. Die Anschläge auf die Nordstream-Pipelines haben die kritische Infrastruktur wieder stärker in den Fokus der Küstenanrainer gerückt. Neue Minenjagdboote sollen diese Unterwasserbauwerke mit Drohnen kontrollieren und schützen. Indonesien hat für diesen Zweck in Deutschland neue Minenjäger bestellt.

Das erste der beiden Boote ist in dieser Woche in der Eckernförder Bucht im Einsatz. Die „Pulau Fani“ war auf der Werft Abeking & Rasmussen gebaut worden und kam am Montag durch den Nord-Ostsee-Kanal zunächst in die Kieler Bucht.

Minenjäger für Indonesien: Letzte Tests vor Eckernförde

Von dort ging es nach Eckernförde. In den Testgebieten der Bundeswehr vor Aschau und Schönhagen sollen sie ihre Funktionsnachweise erbringen. Die Fahrt ist Teil der Erprobung. Nach dem Abschluss dieser Testfahrten soll das Boot im März an Indonesien ausgeliefert werden.

Das 62 Meter lange und zwölf Meter Breite Spezialschiff ist eines der modernsten Minenjagdboote der Welt. Zur Ausrüstung gehören neben modernster Sonartechnik auch autonome Unterwasserdrohnen.

Aktuell bauen zahlreiche Nationen wieder neue Minenjäger. Darunter sind Russland, Polen, die Niederlande, Belgien und seit Oktober auch Frankreich.

Deutsche Marine baut derzeit keine Minenjäger

Bei der deutschen Marine ist der Neubau von Minenjägern selbst für die kommenden zehn Jahre nicht in Sicht. Ganz anders in Indonesien. Die „Pulau Fani“ wurde vor exakt vier Jahren bei Abeking & Rasmussen bestellt. Der Baubeginn des Minenjägers war dann im Februar 2021 bei der Werft an der Weser. Das Schwesterboot folgt in zwei Monaten.

Beim Entwurf für Indonesien konnte die deutsche Werft auf die Erfahrungen aus den zwölf Minenjägern der deutschen Frankenthal-Klasse zurückgreifen, die von 1992 bis 1998 gebaut wurden. Die deutschen Entwürfe gelten weiterhin als besonders robust und langlebig.

Rumpf ist aus unmagnetischem Spezialstahl

Das Besondere an diesem Entwurf ist der Bau des Bootes aus unmagnetischem Stahl, der die Einheit zu einer hochgeschützten Plattform auf See macht. Für den Einsatz in Asien wurde der deutsche Entwurf etwas vergrößert.

Die Marine Indonesiens hat derzeit neun Minensucheinheiten, darunter zwei Minenjäger aus den Niederlanden. Den Kern der Minenabwehreinheiten bilden sieben ehemalige Minensucher aus dem Bestand der DDR-Volksmarine.