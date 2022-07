Kiel. Die Kritik an der Umsetzung der Grundsteuerreform in Schleswig-Holstein wächst. Schleswig-Holstein-Redakteur Ulf Christen fragte bei der verantwortlichen Finanzministerin Monika Heinold (63) nach. Die Grüne beantwortete die Fragen schriftlich aus dem Sommerurlaub.

Frau Heinold, gerade ältere Leserinnen und Leser beklagen, dass sie mühselig Immobiliendaten heraussuchen müssen, die das Land längst hat. Das gilt etwa für Lage und Größe des Grundstücks. Warum setzt das Finanzministerium die Reform nicht bürgerfreundlich um?

Monika Heinold: Wir versuchen, den Bürgerinnen und Bürgern das Ausfüllen der Formulare zu erleichtern. Es gibt Info-Material und spezielle Telefonnummern zur Grundsteuerreform in den Finanzämtern und auch direkte Ansprechpersonen in den Finanzämtern vor Ort. Aber ja, die Umsetzung des Bundesgesetzes ist für die Verwaltung wie für Immobilienbesitzer mit Aufwand verbunden. Das zeigt erneut, dass wir bei der Digitalisierung weiter vorankommen müssen, damit diese Verfahren künftig voll automatisiert laufen. Mit der nächsten Erhebung der Grundsteuerdaten 2029 soll und muss das so sein. Daran arbeiten Bund und Länder.

Heinold: Daten für Bodenrichtwerte sind nicht digital mit den Steuerdaten verknüpft

Ein besonderes Problem sind die Bodenrichtwerte. Warum stellen Sie die Werte ins Internet und fügen die Daten nicht gleich in die Formulare ein?

Die Werte kommen von den Kommunalen Gutachterausschüssen. Sie sind noch nicht mit den Steuerdaten digital verknüpft. Würden die Finanzämter die Daten selbst in die Formulare übertragen, wäre das ein erheblicher Aufwand, denn es handelt sich um Daten zu 1,2 Millionen Fällen. Deshalb bitten wir die Bürgerinnen und Bürger, die Eintragung der Daten selbst vorzunehmen. Für einige wird das kein Problem sein, für andere ist es eine Herausforderung. Deshalb bieten wir Hilfe und Informationen an.

Apropos Bodenrichtwerte. Wie viele Grundstücke in SH sind noch unbewertet?

Die Verabredung war, dass die Gutachterausschüsse rechtzeitig eine vollständige Datenübermittlung sicherstellen. Das scheint grundsätzlich geklappt zu haben. Bei Hinweisen auf Unklarheiten setzt sich die Finanzverwaltung mit den betroffenen Kommunen in Verbindung.

Finanzämter in Schleswig-Holstein stehen bei Fragen zur Verfügung

Was sollen Bürgerinnen und Bürger machen, wenn ihr Grundstück noch nicht bewertet wurde oder sie die Daten nicht finden. Null Euro eintragen?

Am einfachsten ist es, über unsere Internetseite www.schleswig-holstein.de/grundsteuer auf das Bodenrichtwerteportal zu gehen. Aber in allen Fällen stehen die Finanzämter für Fragen zur Verfügung.

Die Wohnfläche soll notfalls selbst berechnet werden. Wollen Sie Seniorinnen und Senioren wirklich zumuten, auf Knien und mit dem Zollstock in der Hand durch ihr verwinkeltes Häuschen zu rutschen?

In der Regel haben Wohneigentümer Unterlagen, in denen die Wohnfläche steht wie zum Beispiel Bauunterlagen, Unterlagen der Gebäudeversicherung, Exposé oder Kaufvertrag. Bei Mehrfamilienhäusern ist die Wohnfläche zudem Teil der Hausgeldabrechnung und müsste auf den jährlichen Abrechnungen zu finden sein. Sollten alle Unterlagen verloren gegangen sein, darf geschätzt werden.

Steuerexperten fürchten, dass Städte und Gemeinden die Reform nutzen, um beim Bürger abzukassieren.

Das Misstrauen gegenüber den Kommunen halte ich nicht für angebracht. Ich gehe davon aus, dass die Kommunen die Reform wie vereinbart aufkommensneutral umsetzen.

Info-Material zur Grundsteuerreform liegt in Behörden aus

Hamburg hat sich für ein einfacheres Grundsteuer-Modell entschieden und die Bürger auch auf Marktplätzen informiert. Warum gibt es in SH, das auf das komplizierte Bundesmodell setzt, keine Info-Kampagne?

Wie schon erwähnt, gibt es eine Info-Kampagne. Anders als in Hamburg findet sie nicht in Bussen auf Marktplätzen statt, sondern das Material liegt in den Finanzämtern und in den Kommunalverwaltungen aus.

Einige Leserinnen haben sich darüber beschwert, dass die Finanzämter nur ihren Mann anschreiben, obwohl die Immobilie beiden gehört. Hat das System und wenn ja, welches?

Das ist tatsächlich ärgerlich, aber zurzeit leider dem technischen Verfahren geschuldet.

Das Finanzministerium hat sich bei der Reform der Grundsteuer nicht mit Ruhm bekleckert. Wie wollen Sie den Schaden begrenzen und wäre nicht eine Entschuldigung fällig?

Gemeinsam mit zehn anderen Ländern setzen wir ein Bundesgesetz um. Das erfordert die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Dafür sparen wir aber auch erhebliche Kosten, weil wir kein eigenes Modell programmieren müssen. Dafür, dass wir sparsam mit den Steuereinnahmen umgehen, muss ich mich nicht entschuldigen. Aber ich bedanke mich bei allen, die den Prozess positiv begleiten.

Von Ulf Christen