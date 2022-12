﻿Heinold über Tarifrunde: „Spagat zwischen Gewerkschaftsforderung und Machbarem“

Kiel. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) übernimmt bei den Tarifverhandlungen für die Länder-Beschäftigten im Herbst eine besondere Aufgabe: Sie vertritt im Team mit Andreas Dressel (SPD, Hamburg) und Hartmut Vorjohann (CDU, Sachsen) die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), also die Seite der Arbeitgeber. Die gelernte Erzieherin bezieht im Gespräch mit unserer Redaktion Position.

Frau Heinold, Sie sitzen mit am Verhandlungstisch, wenn im Herbst die Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder beginnen. Wie groß ist die Vorfreude?

Monika Heinold: Von Vorfreude zu sprechen wäre falsch, denn es werden sicherlich herausfordernde Verhandlungen. Als dienstälteste Finanzministerin nehme ich diese verantwortungsvolle Aufgabe für die Länder aber dennoch gerne wahr.

Wird die Regierung von Schleswig-Holstein das Ergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die Beamten übertragen?

Unser Anspruch ist im Koalitionsvertrag formuliert. Dort steht, dass wir im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten anstreben, die Tarifabschlüsse der Tarifgemeinschaft der Länder für die Beschäftigten des Landes auch für die Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen und Empfänger zeit- und wirkungsgleich zu übernehmen. Und das gilt.

Die Gewerkschaften dürften eine Tariferhöhung von um die zehn Prozent fordern. Kann Schleswig-Holstein das bezahlen?

Wenn alles teurer wird, ist es selbstverständlich, dass auch Löhne und Gehälter steigen müssen. Das gilt auch für den öffentlichen Dienst. Der Spagat zwischen der Gewerkschaftsforderung und dem Machbaren im Landeshaushalt gelingt mir als Finanzministerin seit über zehn Jahren. Das ist auch diese Mal mein Anspruch.

Heinold: „Als Land planen wir für 2023 mit rund fünf Milliarden Euro Personalkosten“

Wie viel Geld wollen Sie für das Tarifplus in den nächsten Landesetats bereitstellen?

Bisher waren jährlich zwei Prozent eingeplant, für 2024 und 2025 wollen wir nun auf drei Prozent erhöhen. Aber eine Finanzplanung ist selbstverständlich keine vorweggenommene Tarifeinigung. Worauf wir uns zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber letztendlich verständigen, ist bis zum Ergebnis offen. Als Land planen wir für 2023 mit insgesamt rund fünf Milliarden Euro Personalkosten.

Die schwarz-grüne Regierung will wie die Jamaika-Vorgängerkoalition viele neue Stellen schaffen. Ist das vertretbar, weil schon jetzt jeder Prozentpunkt Tarifplus das Land rund 50 Millionen Euro kostet?

Es ist nicht nur vertretbar, sondern zwingend notwendig. Das Land hat angesichts der großen Herausforderungen an allen und Ecken und Enden sehr viel zu tun. Unsere Schulen brauchen Lehrkräfte. Polizei, Justiz und Steuerverwaltung müssen handlungsfähig sein. Wir müssen die Flüchtlinge versorgen und Bundes- wie EU-Gesetzgebung umsetzen. All das funktioniert nur, wenn Menschen da sind, die die Arbeit erledigen. Und natürlich versuchen wir auch, möglichst viele junge Menschen für den Landesdienst zu gewinnen. Denn in den nächsten Jahren gehen viele unserer Mitarbeitenden in den Ruhestand. Beim Land heißt es: Auszubildende herzlich willkommen! Auch dafür schaffen wir neue Stellen.

Das Land hat keine Vorsorge für Weihnachtsgeld für Beamte getroffen

Das Bundesverfassungsgericht wird vermutlich 2023 entscheiden, ob die Streichung des Weihnachtsgeldes für Beamte 2007 rechtmäßig war. Im schlimmsten Fall müsste das Land mehr als 1,5 Milliarden Euro nachzahlen. Haben Sie dafür Vorsorge getroffen?

Nein. Das hat bisher keine Landesregierung gemacht. Und: Ich muss Sie korrigieren. Denn das Weihnachtsgeld wurde nicht komplett gestrichen. Für jedes Beamtenkind zahlt das Land einkommensunabhängig 400 Euro. Und alle Beamtinnen und Beamten bis zur Besoldungsgruppe A10, also mit einem monatlichen Einkommen bis 4000 Euro brutto, erhalten einen Grundbetrag von 660 Euro. So hat beispielsweise eine Familie mit zwei Kindern, in der beide als Polizisten beim Land arbeiten, 2120 Euro Weihnachtsgeld.

Von Ulf Christen