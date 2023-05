﻿Zwei Jahre nach dem Dreifachmord: Auch nach dem Urteil bleiben viele Fragen

Kiel. Hartmut F. ist für den Dreifachmord in Dänischenhagen und Kiel bereits vor einem Jahr verurteilt worden. Doch die Aufarbeitung des Falles läuft noch immer. Nach wie vor gibt es Fragen.

Ist das Urteil im Fall des Dreifachmordes rechtskräftig?

Das Kieler Schwurgericht verurteile F. am 4. April 2022 zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Damit kann der Verurteilte nach 15 Jahren nicht vorzeitig auf Bewährung entlassen werden. Die Verteidigung kündigte nach dem Urteil Revision an, legte diese auch ein. Allerdings wurde der Antrag später wieder zurückgezogen. Somit ist das Urteil seit dem 5. September 2022 rechtskräftig. F. verbüßt seine Strafe vor den Toren Rostocks in der JVA Waldeck. Gefängnisse in Schleswig-Holstein kamen nicht infrage, weil er dort früher als Zahnarzt tätig war.

Wird im Fall Dänischenhagen noch ermittelt?

Ja, gegen Philipp R., den Entsorger einer Tatwaffe. Weil der Freund von Hartmut F. zeitweise im Besitz der Uzi-Maschinenpistole war, führt die Staatsanwaltschaft Kiel ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Dass er noch einmal vor Gericht muss, gilt aber als unwahrscheinlich. Eher läuft es auf einen Strafbefehl hinaus. Derzeit läuft für einen Verteidiger von Philipp R. noch eine Frist zur Stellungnahme. „Sollten sich im Anschluss keine weiteren Ermittlungsansätze ergeben, ist mit einem Abschluss der Ermittlungen in einigen Wochen zu rechnen“, sagt Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Was wurde aus den Vorwürfen gegen einen Polizisten?

Zudem läuft noch ein Disziplinarverfahren gegen einen Beamten der Polizeistation Achterwehr, weil nach Angaben des Innenministeriums „im Rahmen des Strafverfahrens Pflichtverstöße bekannt wurden“. Konkret: Die Polizeistation soll anonyme Hinweise erhalten haben, wonach Hartmut F. illegal Waffen besaß. Diesem Verdacht wurde aber offenbar nicht nachgegangen.

Gibt es neue Erkenntnisse zu Mitwissern oder Helfern?

Neben den Ermittlungen gegen Philipp R. führt die Staatsanwaltschaft Kiel im Zusammenhang mit dem Dreifachmord in Dänischenhagen und Kiel kein weiteres Verfahren. So werden wohl einige Fragen zu Unterstützern von Hartmut F. unbeantwortet bleiben. Ein möglicher Begleiter beispielsweise, der mit Hartmut F. vor den Taten in Kiel einen Mietwagen, das spätere Fluchtauto, abholte, ist nicht ermittelt worden. Gleiches gilt für einen Unbekannten, der für den Westenseer einen Termin beim Anwalt seiner Frau verabredet haben soll. Am Tattag tauchte Hartmut F. dann selbst vor der Kanzlei auf. Warum, ist bis heute unklar. Womöglich hatte er den Anwalt als weiteres Opfer im Visier.

Wussten die mutmaßlichen Helfer von den Mordplänen?

Wie viel Philipp R. oder andere wussten, ist offen. Laut GPS-Daten hielt Hartmut F. am Tattag vor und nach den Schüssen in Dänischenhagen mit dem Fluchtauto am Wohnsitz von R. an. Die beiden wollen aber nicht miteinander gesprochen haben. Beim zweiten Mal warf Hartmut F. eine Sporttasche mit der Uzi-Maschinenpistole über den Zaun auf das Grundstück von R. Dieser sagte vor Gericht aus, davon überrascht gewesen zu sein, und aus Panik die Waffe zerlegt und entsorgt zu haben. Auch ein weiterer Freund von F., der dem Zahnarzt den GPS-Sender zur Überwachung seiner Frau besorgt hatte, sagte vor Gericht aus, er habe nicht gewusst, dass F. den Sender zu diesem Zweck einsetzen wollte.

Wo kam die Uzi-Maschinenpistole her?

„Die Herkunft der Waffe hat nicht ermittelt werden können“, sagt Oberstaatsanwalt Bimler in Bezug auf die Uzi-Maschinenpistole. Es war spekuliert worden, dass F. die Uzi schon länger in seinem Besitz war und er sie aus dem Ausland mitgebracht hatte. Eine weitere Spur, die aber nicht Teil des Prozesses war, führte zum Hamburger Waffenhändler Guido W., der im November 2021 wegen seiner Waffengeschäfte vom Landgericht Hamburg verurteilt worden war.

Guido W. war Mitglied im Schützenverein in Kaltenkirchen, von dort kennt er F.. Der Hamburger handelte in der kriminellen Unterwelt unter anderem auch mit Uzi-Maschinenpistolen und passenden Schalldämpfern.

Die Herkunft der Waffe bleibt unter anderem auch ungeklärt, weil nur einzelne Teile sichergestellt werden konnten. R. will sie in einer Bootshalle nördlich von Kiel zersägt und die Teile im Eckernförder Hafenbecken, in der Kieler Förde vor Möltenort und unter der Alten Levensauer Hochbrücke im Nord-Ostsee-Kanal versenkt haben. Ob er dabei Hilfe hatte, ist nicht geklärt worden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang das Gutachten eines Waffensachverständigen. Demnach sei die Waffe nicht bloß zerstört worden. Der Experte kommt zu dem Schluss, dass durch zusätzliche, aufwendige Schnitte an bestimmten Teilen die Identifizierung der Waffe erschwert werden sollte.

KN