﻿Wenn Söhne oder Töchter ihre Mutter töten – oft ein Fall für die Psychiatrie

Seit Wochen nicht bewegt

Seit Monaten bietet sich das gleiche Bild: Dicht an dicht stehen Wohnmobile und Wohnwagen auf öffentlichen – und vor allem kostenlosen – Parkplätzen in Preetz. Für Pkw bleibt da kaum noch eine Stellfläche frei. Die Stadt will nun in kleinen Schritten gegensteuern. Das ist geplant.