﻿Getötete Frau in Rendsburg: Ex-Mann von Thurayya A. war bereits im Fokus der Ermittler

Ermittlungen in einem Rendsburger Hochhaus: Die Tür zur Wohnung des von ihr getrennt lebenden Mannes der getöteten Thurayya A. wurde am Sonnabend von der Polizei aufgebrochen.

Kiel. Der gewaltsame Tod der Rendsburgerin Thurayya A. berührt viele Menschen weit über die Region hinaus. Staatsanwaltschaft Kiel und Mordkommission der Kripo Kiel versuchen derzeit nach eigenen Angaben, die Tatumstände durch das Sammeln von Angaben und Daten aufzuklären. „Die Ermittler tragen jetzt alle Informationen zusammen“, berichtet Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Fest steht demnach bislang nur: Die 42 Jahre alte Mutter zweier Kinder wurde durch Stichverletzungen tödlich verletzt.

Zur Tatwaffe gibt es von den Ermittlern noch keine Angaben. „Aus ermittlungstaktischen Gründen“, so Bieler. Auch die Frage nach dem genauen Tatort und der Tatzeit bleibt noch unbeantwortet. Man warte dazu auf den abschließenden Bericht der Rechtsmedizin.

Wie berichtet, wurde der Leichnam am Sonnabendmittag in der Feldmark zwischen den Orten Klein Bennebeck und Börm, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Rendsburg aufgefunden. Ob es sich dabei auch um den Tatort handelt, steht noch nicht fest.

Mordfall in Rendsburg: Täter und Opfer Thurayya A. stammen aus Syrien

Am Wohnort der Frau im Rendsburger Stadtteil Mastbrook sorgt das Schicksal der aus Syrien stammenden Thurayya A. für Betroffenheit. „Hier haben zwei Kinder ihre Mutter verloren“, sagt Rendsburgs Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos). „Wie immer verabschiedeten sie sich an diesem Morgen vor zwei Wochen voneinander und gingen in die Schule. Normaler Alltag. Den haben sie jetzt nicht mehr.“ Die Bürgermeisterin sagte, es tue ihr „unendlich leid, was passiert ist“. Sie sei in ihren Gedanken „vor allem bei den beiden Kindern“. Sie wünsche „ihnen viel Kraft und gute Unterstützung, damit sie diesen Verlust – so gut das eben geht – verarbeiten können“.

Die beiden zehn und elf Jahre alten Söhne der getöteten Thurayya A. befinden sich demnach in Obhut des Jugendamtes des Kreises Rendsburg-Eckernförde und sind in einer Jugendeinrichtung untergebracht worden. Nahe Angehörige der kleinen Familie gibt es im Raum Rendsburg nicht. Einer der Söhne hatte die Suche nach Thurayya A. ausgelöst: Er war nach der Schule nach Hause gekommen und seine Mutter dort nicht vorgefunden.

Am Montagmorgen waren zwei Notfallseelsorger des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde in die Schule der beiden Söhne gefahren. Sie unterstützten am Vormittag die Lehrkräfte dabei, mit den Kindern aus der Klasse der beiden Jungen über das Geschehen zu sprechen. Nach Auskunft des Kirchenkreises hatte die Schulleitung bereits am Vorabend um die Hilfe der Seelsorger gebeten.

Mordfall Thurayya A. in Rendsburg: Ex-Mann hatte Fragen offengelassen

Im Fokus der Ermittlungen steht der 60 Jahre alte Ex-Mann des Opfers. Mit ihm hatten die Ermittlungskräfte demnach bereits unmittelbar nach dem Einleiten der Vermisstensuche am 1. Februar gesprochen. Bei der Befragung hätten die Ermittler bereits das Gefühl gehabt, dass er etwas mit dem Verschwinden der Frau zu tun habe könnte, so Oberstaatsanwalt Axel Bieler. „Bei der Befragung waren Fragen offengeblieben.“

Die Polizei habe in den folgenden Tagen gemacht, was bei jedem Vermisstenfall routinemäßig geschieht. „Zunächst wird das nähere Umfeld des Opfers überprüft“, so Sönke Petersen von der zuständigen Polizeidirektion Neumünster. „Es wird auch geprüft, ob es Anzeichen für einen Suizid gibt.“ Recherchen bei Nachbarn, Arbeitskollegen oder im Freizeit-Umfeld gehörten ebenfalls zu so einem Fall. Dann würden soziale Netzwerke durchsucht und Anzeichen für etwaige Botschaften gesucht.

Da alle Überprüfungen der Ermittlungskräfte keine Hinweise auf einen Aufenthaltsort ergeben hätten, habe die Polizei nach einer Woche eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Am Freitag hatten zudem Taucher die Obereider nach der vermissten Thurayya A. abgesucht.

Mordfall in Rendsburg: Ex-Mann von Thurayya A. hatte keinen Fluchtversuch unternommen

Da es zu dem Zeitpunkt jedoch keine belastbaren Hinweise auf eine Entführung oder eine Gewalttat gegeben habe, sei der Ex-Mann von Thurayya A. zunächst weiter auf freiem Fuß geblieben. Er habe keinen Fluchtversuch unternommen, so Polizeisprecher Petersen.

Nach dem Auffinden der Leiche der Frau am Sonnabend gegen 12 Uhr habe die Polizei demnach sofort reagiert und den 60-Jährigen noch am Nachmittag festgenommen. Der Mordverdächtige wurde, wie auch das Opfer, in Syrien geboren. Inzwischen hat der Unternehmer aber die deutsche Staatsangehörigkeit.

Der Mann selbst hat bislang laut Staatsanwaltschaft keine Aussagen zu den Tatvorwürfen gemacht. Die Ermittlungskräfte der Mordkommission tragen demnach derweil alle Informationen über die Bewegungen des Mannes ab dem 1. Februar zusammen.