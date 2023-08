Motorradfahrer in Stockelsdorf tödlich verunglückt

Stockelsdorf (dpa/lno). Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) tödlich verunglückt. Als ein Zeuge den Mann am Samstagabend am Unfallort fand, sei er regungslos gewesen, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der 35-Jährige alleinbeteiligt mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war am Sonntag zunächst unklar, wie es weiter hieß.

