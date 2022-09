﻿Munition am Meeresgrund: Start für Millionen-Projekt im Kampf gegen die Zeitbomben

Das Vorhaben ist komplex und teuer, soll aber segensreich sein für Menschen und Meere: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat in Kiel die praktische Phase von „Marispace-X“ eingeläutet. Bei dem Digitalisierungsprojekt geht es auch um den Kampf gegen Munitionsaltlasten im Meer.

Kiel. Über Jahre war alles Theorie, Planung, Bürokratie. Doch nun geht es los: Auf der Brücke des Meeresforschungsschiffs „Haithabu“ an der Blücherbrücke in Kiel hat Schleswig-Holsteins-Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am frühen Mittwochabend den Beginn der praktischen Phase von „Marispace-X“ eingeläutet.

Was sich ein bisschen nach Weltraum-Mission anhört, ist tatsächlich das größte maritime Digitalisierungsprojekt Europas. Konkret geht es darum, gigantische Datenmengen nicht nur zu sammeln, sondern auch nutzbar zu machen. Die Fragen sind vielfältig: Wie ist der Meeresboden an einer bestimmten Stelle beschaffen? Was wächst dort? Wie sind die Strömungsverhältnisse? Ticken dort Zeitbomben in Form rottender Weltkriegsmunition?