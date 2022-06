Daumen hoch: In der Kunsthalle in Kiel startete am Donnerstagvormittag die Museums-Card-Aktion 2022 in Schleswig-Holstein.

Ab Sonntag, 19. Juni, können Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein wieder kostenlos in Museen – wenn sie sich zuvor die Museums-Card besorgen. Die Aktionskarte ist ab sofort in Sparkassen, Museen, Büchereien, bei Jugendorganisationen oder als App erhältlich. Die Organisatoren kündigen zum Start einige Neuerungen an.

Niklas Wieczorek WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket