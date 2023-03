﻿Künstler aus Schleswig-Holstein, geprägt von der Kunsthauptstadt Paris

Flensburg. Sie staunten nicht schlecht und wurden tiefgreifend inspiriert. Schleswig-Holsteinische Künstlerinnen und Künstler bereisten um 1900 herum die Kunstmetropole Paris, innovativ und verrucht, modern und mondän, kunsthistorisch wegweisend allemal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine sehenswerte Ausstellung im Hans-Christiansen-Haus auf dem Flensburger Museumsberg zeigt noch bis zum 23. April, wie die Eindrücke in den Arbeiten der Dänen und Deutschen im Norden künstlerisch verarbeitet wurden. An der Seine hatten sie theoretisch sogar die Chance auf Berührung mit Größen wie Vincent van Gogh oder Picasso.

Museumsberg Flensburg: Emil Nolde, Käte Lassen, Jacob Alberts, Ernst Barlach oder Hans Christiansen in Paris

Emil Nolde, Käte Lassen, Jacob Alberts, Ernst Barlach oder Hans Christiansen hatten als Ausländer kaum die Chance, an der Seine die staatliche Akademie zu besuchen. Aber sie konnten auf Privatschulebene wie etwa an der Académie Julian in die Szene hineinschnuppern. Undenkbar in deutschen Landen: Sogar für Frauen war dort das zeichnerische Aktstudium männlicher Modelle möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer durch die Schau oder den dieser Tage erschienenen Katalog stöbert, erkennt den unmittelbaren Einfluss des Jugendstils auf Hans Christiansen und sogar Ernst Barlach. Er staunt über den Mittelalter-Historismus von Heinrich Sauermann und seinem kunstgewerblichen „Pariser Zimmer“, konzipiert für die Pariser Weltausstellung.

Hans Olde verstörte 1895 in Holstein mit „Rapsfeld an der Ostsee“

Noch spannender aber sind die Reflexe auf den nachbrennenden Im- und den Expressionismus. Hans Olde frappierte, ja verstörte 1895 in Holstein plötzlich mit einem in flimmerndem Gelb, Meeres- und Himmelsblau aufgelösten „Rapsfeld an der Ostsee“, das in Flensburg zu den ausgestellten Höhepunkten aus Privatbesitz zählt.

Lesen Sie auch

Mit Carl Arp wird man das stark verwischte „Morsumkliff“ auf Sylt von um 1905 mit Paris im Kopf neu sehen. Und dann diese Montmartre-Szenen, in denen Käte Lassen Anfang des 20. Jahrhunderts extreme Hell-Dunkel-Kontraste wirken lässt, Karikaturen einer feierwütigen Gesellschaft zeigt, fast geisterhaft expressiv überrissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und natürlich Emil Nolde, der 1899 hoffnungsfroh nach Paris reiste, dort aber trotz handwerklich bemerkenswert profilierter Arbeiten (wie seines „Pariser Modell“ in Öl von 1900) in den Aktklassen der Académie noch nicht zu seinem eigentlichen Stil fand. Den kann man dann aber noch zwei Etagen höher auf dem Museumsberg hinterher bewundern.