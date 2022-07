﻿Museumsschiff „Cap San Diego“ kommt über Rendsburg nach Kiel

Kiel/Rendsburg. Der historische Sartori-Speicher in Kiel hat bereits im Juni mit dem Besuch der "Bleichen" optisch beeindruckenden Besuch bekommen. Im August wird jetzt noch eine Schippe draufgelegt: Die "Cap San Diego" kommt von Hamburg über den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel.

Der schneeweiße Frachter ist die letzte Einheit der sechs 1961 und 1962 in Hamburg und Kiel gebauten Schiffe der "Cap San"-Klasse. In diesem Jahr wird wieder eine der Fahrten des Museumsschiffes von Hamburg über Rendsburg nach Kiel führen.

„Cap San Diego“: erstes Etappenziel ist Rendsburg

Am 5. August soll die "Cap San Diego" den Liegeplatz in Hamburg verlassen und zunächst Rendsburg als Etappenziel ansteuern. Am 6. August geht es um 11 Uhr vom Rendsburger Kreishafen weiter. Am späten Nachmittag soll das Schiff dann am Sartorikai in Kiel eintreffen.

Es ist die erste Kanalpassage des Schiffes seit 2019. Während der Corona-Pandemie hatte die „Cap San Diego“ nur kürzere Fahrten unternommen.

Am 11. August ist dann die Rückfahrt von Kiel nach Rendsburg geplant, von wo aus das Schiff am 12. August Kurs auf Hamburg nimmt. Die Abfahrt ab Kiel ist für 11 Uhr geplant.

Die Fahrten mit dem schneeweißen Schiff können auch von Passagieren gebucht werden. Informationen dazu gibt es bei Kiel-Marketing unter Tel. 0431/679100 oder auf der Homepage www.kiel-sailing-city.de