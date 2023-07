Musiker bestreitet Mordversuche mit Rattengift

Hannover (dpa). Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters hat vor Gericht bestritten, dass er seine Mutter und zwei Kollegen mit Rattengift töten wollte. Laut Anklage soll der 62 Jahre alte Deutsche das Gift Anfang September 2022 in einem Seniorenheim in Hannover in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt haben. Auf einer Konzertreise soll er zudem den beiden Orchesterkollegen - einem Mann und einer Frau - einen mit dem Gift Brodifacoum versetzten Knoblauchdip gereicht haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem 62-Jährigen wird versuchter Mord an drei Menschen vorgeworfen. Die Anklage sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt. Der Angeklagte wies die Vorwürfe beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Hannover am Montag zurück. Über seinen Anwalt erklärte er, er habe weder versucht, seine geliebte Mutter noch seine besten Freunde zu töten. Am zweiten Prozesstag in zwei Wochen werde er sich umfassend dazu äußern. Der 62-Jährige sitzt seit knapp sechs Monaten in Untersuchungshaft.

Die Opfer hatten laut Staatsanwaltschaft Blutgerinnungsstörungen erlitten, an denen sie hätten sterben können. Das Gericht hat neun weitere Verhandlungstage bis Ende September angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:230709-99-341405/3

KN