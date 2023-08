﻿Kind aus SH außer Kontrolle: Zwölfjährige Trinkerin sprengt alle Regeln

Kiel. Manchmal bleibt sie die ganze Nacht weg, manchmal sogar tagelang. Dabei ist Marie erst zwölf Jahre alt. „Meine Tochter trinkt, sie nimmt Drogen, sie trifft sich mit älteren Männern, und ich gehe davon aus, dass sie sich prostituiert“, sagt die Mutter. Die 31-Jährige ist verzweifelt, und alle Fachleute sind ratlos. Offenbar gibt es keine Möglichkeit, dem völlig außer Kontrolle geratenen Kind zu helfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mutter wohnt zusammen mit der Tochter in einem Dorf in Dithmarschen. Sie will von ihren Problemen erzählen, um für das Thema zu sensibilisieren. Ihr wahrer Name aber soll nicht bekannt werden. Sie nennt sich Julia und ihre Tochter Marie.

Julia hat zum Gespräch zwei aktuelle Fotos mitgebracht. Auf dem einen lächelt ihre Tochter mit rosigen Wangen in die Kamera. Die frisch frisierten Haare fallen unschuldig in Wellen über die Schultern. Auf dem anderen wird sie umarmt von einem älteren Mann, sie hält eine Zigarette in der Hand, aus ihrem Dekolleté quellen die Brüste.

Das Mädchen schlägt und schubst seine Mutter

Diese zweite Version von Marie gibt es seit Dezember, sagt die Mutter. „Seither macht sie, was sie will.“ Natürlich habe sie Regeln festgelegt, versichert Julia. Aber das mache Marie nur aggressiv. „Sie hat angefangen, mich zu schlagen, zu schubsen, Sachen zu zerstören.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und Marie schleicht sich nachts aus der Wohnung. Anfangs blieb sie im Dorf, inzwischen fährt sie bis Heide, Itzehoe oder Neumünster. Beinahe täglich gerät sie in Kontakt mit der Polizei. Die Beamten greifen Marie immer wieder auf oder holen sie aus der Wohnung eines 35-jährigen Drogendealers und liefern sie wieder bei ihrer Mutter ab. Die sieht, dass Marie Bargeld bei sich hat. 20- und 50-Euro-Scheine. Auf dem Handy ihrer Tochter findet sie Hinweise, dass sich das Mädchen Geld mit Sex verdient.

Die Tochter erlebte Gewalt und Stalking

Wie konnte es so weit kommen? „Marie ist schon immer schwierig gewesen“, erinnert sich Julia. Bereits in der Krabbelgruppe ist das kleine Mädchen dominant. Marie kann kaum laufen, da schubst sie schon andere herum. Im Kindergarten bekommt sie eine Begleitung, weil sie Gleichaltrige bedrängt.

In der Schule läuft es bis zur dritten Klasse ganz gut. „Aber dann habe ich mich von dem Kindsvater getrennt“, erzählt Julia. „Es war eine üble Trennung mit Gewalt und Stalking.“ Marie bekommt immer mehr Schwierigkeiten. Sie prügelt sich mit anderen Kindern, hauptsächlich aber will sie sich selbst verletzen. Und sie beleidigt die Lehrer. Zur Direktorin sagt sie „Fick dich“ und wird zur Strafe nach Hause geschickt. „Das fand sie natürlich super“, sagt ihre Mutter. „Sie wusste jetzt, wie der Hase läuft: Wenn ich Mist baue, dann darf ich nach Hause.“ Julia, die halbtags als Floristin arbeitet, muss ihre Tochter unzählige Male von der Schule abholen. Und sie sucht Hilfe, geht immer wieder zum Jugendamt.

„Bei uns liegen Depressionen in der Familie. Alle haben es. Auch ich“, erklärt sie die Ursache des Übels. Der Familienhelfer, der vom Jugendamt bestellt wurde und die Familie seit vier Jahren unterstützt, erklärt: „Das vorbelastete Kind ist in ein System hineingewachsen, in dem es der Mutter nicht gut geht und der Vater dominant und übergriffig ist. Ihr Verhalten ist erlernt und hat sich verstärkt, seit sie sich in der Schule abgelehnt fühlt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa 100 Systemsprenger gibt es in Schleswig-Holstein

Zwischenzeitlich geht es Marie so schlecht, dass sie in einer Psychiatrie untergebracht wird. Nach der dritten Klasse muss sie die Grundschule endgültig verlassen, niemand kommt mehr mit ihr zurecht. Sie wird in ein Förderzentrum versetzt. Dort schlägt sie wieder derart heftig über die Stränge, dass nach anderthalb Jahren auch da Schluss ist.

Also muss Julia sich allein um ihre Tochter kümmern. Marie gilt als schulunfähig, entzieht sich allen ambulanten und stationären Maßnahmen: Tageskliniken, Wohngruppen, Therapiestunden, das Mädchen passt scheinbar in kein System.

Der Familienhelfer gibt zu bedenken, dass zwar juristisch keine Kindeswohlgefährdung vorliege, Marie aber akut selbst- und fremdgefährdet sei. Für die Mutter steckt hinter diesen trockenen Worten bitterer Schmerz: „Ich schlafe nicht mehr. Versuche, irgendwie zu arbeiten. Habe jede Sekunde Angst.“ Mit ihrer Tochter kann sie fast nur noch über WhatsApp kommunizieren. „Ich schreibe ihr: ,Wie geht’s dir? Wann kommst du nach Hause?‘ Solange sie antwortet, weiß ich, dass sie noch lebt.“

Diebstähle, Einbrüche: Das Kind begeht viele Straftaten

Dabei geht es noch mehr Eltern so, denn Marie ist kein Einzelfall. Kinder und Jugendliche wie sie werden als Systemsprenger bezeichnet. Ein umstrittener Begriff, der durch den gleichnamigen Kinofilm bekannt wurde. In Deutschland gibt es nach Hochrechnungen von Menno Baumann, Düsseldorfer Professor für Intensivpädagogik, „etwa 7000 Minderjährige, die im Hilfesystem betreut werden müssten, aber nur noch hin- und hergeschoben werden oder gar kein Angebot mehr bekommen“. Viele von ihnen landeten auf der Straße. „Die Not im Einzelfall ist erbarmungslos.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Schleswig-Holstein schätzt Jörg Matthews von der AWO die Zahl auf etwa 100 Betroffene. Die AWO betreibt eine der wenigen stationären Einrichtungen, die für Systemsprenger konzipiert sind – aber nicht für unter 15-Jährige. „Es fehlen in Schleswig-Holstein nach wie vor spezifische Einrichtungen“, sagt Matthews.

Ein „Systemsprenger“ zu sein sei kein Merkmal einer Person, sondern es bedeute, dass die Systeme selbst ein Problem hätten, sich in ihren Grenzen zu verschieben, erklärt Matthews. „Systeme werden dann gesprengt, wenn sie selbst zu starr sind.“ Die raren spezifischen Angebote lassen den Kindern daher mehr Freiräume als klassische Einrichtungen, bei einer zugleich intensiveren, individuelleren Betreuung.

Die Zwölfjährige konsumiert Cannabis, Speed, Ecstasy und Alkohol

Die Mutter wünscht sich für Marie eine solche Wohngruppe. Weil es die aber für Kinder ihres Alters in Schleswig-Holstein nicht gibt, werde das Mädchen so weitermachen, bis es14 ist, vermutet der Familienhelfer. Dann ist sie strafmündig, und die Liste ihrer Straftaten ist schon jetzt sehr lang: Diebstähle, Einbrüche, Sachbeschädigungen.

Trotzdem ist es schier unmöglich, Marie zu helfen. Denn dafür müsste sie Hilfe annehmen, und das will sie nicht. Eine Unterbringung gegen ihren Willen haben die Gerichte mit der Begründung abgelehnt, es fehle die gutachterliche Einschätzung. Die wird es auch so schnell nicht geben, denn Marie lässt sich nicht begutachten.

„Meine Tochter nimmt Cannabis, Speed, Ecstasy und trinkt Alkohol, trotzdem wurde die Zwangseinweisung von den Gerichten abgelehnt“, schildert ihre verwzeifelte Mutter. „Sie trifft sich mit Dealern, die über 30 sind und deren Namen ich kenne, aber die Polizei unternimmt nichts.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Also hofft Julia jede Nacht aufs Neue, dass ihre Tochter heil nach Hause kommt und „dass sie bloß nicht schwanger wird“.

In ihrer Verzweiflung schreibt sie einen Brief an den Ministerpräsidenten. Und sie fragt immer wieder das Jugendamt um Rat. Dort hieß es zuletzt, sie könnte Marie ja vor die Tür setzen. Aber Julia will ihr Kind nicht rausschmeißen. Dann müsse sie es eben mit Marie aushalten, wurde ihr gesagt. Aushalten, wie sich ihr Kind zerstört.

KN