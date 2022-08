﻿Nabu sieht Umweltbilanz der meisten Kreuzfahrtschiffe weiter kritisch

Hamburg. Die Corona-Pandemie hat die Kreuzfahrtbranche aus dem Takt gebracht. Seit Ausbruch der Pandemie sind Neubauprogramme auf Eis gelegt worden, und auch die Umstellung auf neue Antriebstechnologien läuft schleppender als vor der Pandemie angekündigt.

Die überwiegende Mehrheit der etwa 350 Kreuzfahrtschiffe der großen Reedereien fahren mit Schweröl oder schwefelreduziertem Schweröl. Auch die Nutzung von verflüssigtem Erdgas (LNG) ist wieder rückläufig, seit LNG fürs Heizen an Land gebraucht wird und im Preis stark stieg.

Den deutschen Reedereien Aida Cruises, Tui Cruises und deren Tochter Hapag-Lloyd Cruises bescheinigt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) aber große Fortschritte. Die drei könnten „insbesondere für Maßnahmen auf großen und sehr großen Schiffen als Vorreiter gelten“, hob der Nabu bei der zehnten Auflage seines jährlichen Kreuzfahrtrankings hervor.

Nabu kritisiert fortgesetzten Einsatz von Schweröl

Allerdings gibt es beim Nabu weiterhin zwei große Kritikpunkte: mangelndes Tempo bei der Umsetzung von Klimazielen und der fortgesetzte Einsatz von Schweröl, das als der bei Weitem umweltschädlichste Treibstoff in der Schifffahrt gilt.

Die 350 großen Kreuzfahrtschiffe sind da in derselben Situation wie die übrige Schifffahrt, die weiter am Schweröl als wichtigsten Treibstoff festhält. Weltweit fahren auf den Meeren etwa 63 000 Handelsschiffe mit einer Größe von mehr als 500 BRZ.

Spitzenreiter erst bei 50 Prozent Nachhaltigkeit

Auf die Fragen des Nabu zum Umweltschutz reagierten 19 Reedereien. Der Fokus lag dabei vor allem auf dem, was aus dem Schornstein komme, erläuterte Nabu-Verkehrsexperte Sönke Diesener. Der Ausstoß von Schadstoffen und CO2 ist besonders im Fokus.

Auf dem ersten Platz landete beim Nabu die Reederei Hurtigruten mit den Postschiffen aus Norwegen, dem der Verband 50 Prozent der machbaren technischen Maßnahmen zum Klimaschutz bescheinigte. Der Schiffsantrieb der beiden Neubauten „Roald Amundsen“ und „Fridtjof Nansen“ besteht aus vier Motoren und zwei leistungsstarken Akku-Blöcken. In den Fjorden sollen die Akkus die Elektromotoren antreiben, auf See sind es die Diesel.

Bio-Diesel aus Fischabfällen

Als Treibstoff dient je nach Verfügbarkeit Bio-Diesel aus Fischabfällen der norwegischen Fischindustrie. In Kombination mit der Rumpfform reduziert dies den Treibstoffverbrauch der Schiffe und verringert den CO2 -Ausstoß um etwa 20 Prozent.

Auf den Plätzen dahinter folgen Aida, Tui Cruises, Hapag-Lloyd und Ponant Cruises aus Frankreich. Diese Reedereien haben sehr moderne Schiffe im Zulauf und setzen auf neue Antriebstechnologien.

Die internationalen Reedereien fallen dagegen zurück. „Es ist noch lange nicht gut“, sagte Diesener. Der Kreuzfahrtverband Clia kündigte das Ziel der Branche an: „Jedes neue Kreuzfahrtschiff nutzt fortschrittlichere Technologien mit einer höheren Effizienz und operiert damit nachhaltiger.“

Reedereien fehlt das Geld

Ein Problem sind aber die stockenden Neubauaufträge. Bei den Werften waren vor der Pandemie noch über 100 Neubauten in den Auftragsbüchern. Aktuell sind es laut Clia nur noch 78 Kreuzfahrtschiffe mit sinkender Tendenz. Die Reedereien brauchen für die Bestellung der nächsten Generation erst wieder Gewinne und müssen alte Schulden tilgen.

Die großen Reedereien MSC, Carnival Cruises, Royal Caribbean und NCL wollen aber bis 2050 klimaneutral sein. Bis dahin sollen die Flotten umgerüstet oder erneuert sein. Das erste klimaneutrale Kreuzfahrtschiff wird in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts erwartet.

In Kiel wird es in den kommenden Wochen eine Weltpremiere geben. Die „Aidanova“ der Reederei Aida wird in den nächsten Tagen mit einer Brennstoffzelle nachgerüstet. Das System soll nach dem Einbau in Kiel im Winter in Betrieb genommen werden.

Bio-Treibstoffe als Lösung

Aktuell sind besonders Bio-Kraftstoffe die kurzfristige Lösung. So setzt die vom Nabu besonders ausgezeichnete Reederei Hurtigruten auf Biotreibstoff aus Fischabfällen der norwegischen Fischindustrie. „Wir beobachten den Markt der Treibstoffe sehr genau. Ökotreibstoffe sind ein Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität“, so Hansjörg Kunze, Sprecher von Aida Cruises.

Der Einsatz von Flüssigerdgas (LNG) bei den Schiffen schreitet auch voran. Der sehr saubere Treibstoff wird bald bei über 30 großen Kreuzfahrtschiffen genutzt.