﻿Nach Amok-Alarm in Schönkirchen: Wann gibt die Polizei Signalschüsse ab?

An der Ganztagsschule im Augustental in Schönkirchen wird Amok-Alarm ausgelöst. Grund ist ein Signalschuss, den ein Polizist bei der Festnahme einer Einbrecherbande abgegeben hat. Unter welchen Umständen setzt die Polizei Signalschüsse ab – und wie unterscheiden sie sich von Warnschüssen?

Schönkirchen. Es war heller Aufruhr an der Ganztagsschule im Augustental in Schönkirchen, als am Montagmittag plötzlich Amok-Alarm ausgelöst wurde. Der Schulhof musste geräumt werden, Schülerinnen und Schüler sollten in ihre Klassen zurückkehren und sich von den Fenstern fernhalten. Der Verdacht auf einen Amoklauf erhärtete sich glücklicherweise nicht. Ausgelöst wurde der Alarm, weil ein Polizist unweit der Bildungseinrichtung einen Signalschuss abgegeben hatte. Bei einem Einsatz im benachbarten Waldgebiet nahmen die Ermittler eine Räuberbande fest. Einige der Verdächtigen konnten zunächst fliehen. Bei der Täterverfolgung setzte ein Polizist den Signalschuss ab, um Unterstützung von seinen Kollegen zu erhalten.

Dass ein Signalschuss abgegeben wird, kommt selten vor und dient Polizisten als letztes Mittel, sich den Kollegen mitzuteilen, sagt Polizeisprecher Matthias Felsch. „Das kann man nicht jederzeit machen.“ Das erste Kommunikationsmittel untereinander ist stets der Funkverkehr. Wenn ein Beamter jedoch das Gefühl hat, dass er seinen Standort über Funk nicht präzise angeben kann, kann er einen Signalschuss absetzen, um besser lokalisiert zu werden. Da einer der Verdächtigen in einen Wald geflüchtet war, entschied sich der Polizist für einen Signalschuss in die Luft, damit seine Kollegen ihn leichter ausfindig machen und unterstützen konnten. „Wenn man sich im Wald befindet, ist es schwierig, seinen genauen Aufenthaltsort anzugeben. Es ist etwas anderes als bei einem Einsatz in der Stadt, bei dem Straßennamen und Hausnummern genannt werden können“, erklärt Felsch.

Amok-Alarm in Schönkirchen: Signalschuss soll über Funk mitgeteilt werden

„Im Idealfall wird über Funk mitgeteilt, dass ein Signalschuss abgesetzt wurde“, sagt der Polizeisprecher. Schließlich wird der Schuss aus der Dienstwaffe abgefeuert. Ob es sich um eine Schießerei, einen Warnschuss in Richtung eines Verdächtigen oder um einen Hinweis handelt, können die Kollegen anhand des Geräuschs nicht ausmachen.

Bei dem Einsatz in Schönkirchen wurden sechs Verdächtige verhaftet, die zu einer Einbrecherbande gehören sollen. Auch die flüchtigen Männer konnte gefasst werden. Ermittler aus Nordrhein-Westfalen hatten die Gruppe ausfindig gemacht. Für die Verhaftung zuständig waren Polizisten aus Schleswig-Holstein. Die Verdächtigen wurden nach Düsseldorf gebracht. Für wie viele Taten sie in Schönkirchen und der Region verantwortlich sein sollen, ist nun Teil der Ermittlungen. Für die Schule im Augustental selbst bestand zu keiner Zeit des Einsatzes Gefahr. Dass Amok-Alarm ausgelöst wurde, war eine reine Vorsichtsmaßnahme.