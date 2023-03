﻿Nach Amoklauf: Bald weniger Waffen in SH in privater Hand?

Grüne und SPD in Schleswig-Holstein wollen etwas gegen halbautomatische Waffen in Händen von Privatleuten tun. SSW und FDP hingegen halten das deutsche Waffenrecht für streng genug. Allerdings werde es nicht konsequent genug umgesetzt. Die Behörden müssten daher besser gestärkt werden.

Seit der Amoktat von Hamburg wird auch in Schleswig-Holstein intensiv über eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert.

Kiel. Nach der Amoktat in Hamburg mit acht Toten ist in Schleswig-Holstein ein Streit über die Verschärfung des Waffengesetzes ausgebrochen. Zuvor hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit ihren Plänen für mehr Kontrollen und Vorschriften die Verbände der Jäger und Schützen gegen sich aufgebracht. Landesinnenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) will zunächst den Gesetzentwurf durch den Bund abwarten, ehe sich die Landesregierung dazu positioniert. Offensiver äußern sich die Landtagsfraktionen – mit unterschiedlichen Meinungen.

Grüne und SPD sprechen sich für ein Verbot halbautomatischer Waffen in privaten Händen aus. Dies fordert auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). FDP und SSW sehen beim Waffengesetz hingegen keinen Handlungsbedarf, sondern bei der Umsetzung der bestehenden Regeln.

„Waffen sind in privaten Händen ein Riesenproblem“, betont Jurist Jan Kürschner (Grüne). „Sie gehören da einfach nicht hin – schon gar keine halbautomatischen Waffen.“ Zu dieser Kategorie zählen Schusswaffen, bei denen automatisch aus dem Magazin eine neue Patrone nachgeladen wird. Beim Betätigen des Abzugs wird immer nur ein Schuss ausgelöst. Solche Waffen nutzen zum Beispiel Jäger in Form von jagdlichen Selbstladeflinten. Auch Sportschützen schießen im Bereich der olympischen Disziplinen mit halbautomatischen Sportpistolen.

Selbstverständlich könne eine persönliche Vorsprache oder ein psychologisches Attest eine Stellschraube sein, so Kürschner weiter: „Richtig effektiv ist allerdings, weniger Waffen in privaten Händen zu erlauben. Wir befürworten daher ein schärferes Waffenrecht für Privatleute.“

SPD: „Waffenbesitz ist in Deutschland kein Grundrecht“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Niclas Dürbrook unterstreicht diese Forderung: „Wir müssen über ein Verbot von halbautomatischen Handfeuerwaffen mit großem Kaliber für Sportschützen sprechen.“ Für den eigentlichen Schießsport hätten diese Waffen kaum eine Bedeutung, sie seien in den vergangenen Jahren aber immer wieder von Amokläufern verwendet worden. „Das wird sicherlich keine leichte Diskussion“, sagte Dürbrook.

Während der CDU-Innenpolitiker Tim Brockmann lediglich feststellte, dass man „sinnvollen Maßnahmen“ nicht im Weg stehen werde, will die SSW-Fraktion einen anderen Schwerpunkt in der Debatte setzen. „Generell würde ich nicht sagen, dass unser deutsches Waffenrecht zu lasch ist.“

SSW: Waffenbehörden müssen besser ausgestattet werden

Vielmehr sollte „dessen Einhaltung besser kontrolliert werden“, sagt Fraktionschef Lars Harms. Der SSW halte eine personelle Ausstattung der Kreise in diesem Bereich für nötig. Ähnliche Töne kamen aus der FDP. „Wir haben Zweifel, dass das geltende, sehr restriktive Waffengesetz konsequent angewendet wird“, sagte der Innenpolitiker Bernd Buchholz.

Auch der Kieler Waffenrechtler André Busche sieht keine Veranlassung für eine Verschärfung des Waffenrechts. „Es braucht keine Verschärfung, sondern allein eine Anwendung der bestehenden Gesetze“, sagt er. Ein Verbot halbautomatischer Waffen sei nicht sinnvoll. „Jede Verschärfung des Waffengesetzes trifft nur bislang unbescholtene Bürger, die fast ausnahmslos verantwortungsvoll als Sportschützen, Jäger oder Bootsführer mit Waffen und Munition umgehen.“