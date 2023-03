﻿Jehovas Zeugen auch in Kiel tief erschüttert

Der Mordanschlag auf die Zeugen Jehovas mit sieben Todesopfern in Hamburg erschüttert die Glaubensgemeinschaft auch in Kiel und andernorts in Schleswig-Holstein. Da alles auf einen Einzeltäter deutet, plant die Polizei bisher keine speziellen Schutzmaßnahmen für die „Königreichsäle“ der Organisation.

Kiel. Es ist das gewohnte Bild, wie man es kennt von den Zeugen Jehovas. Dabei ist für die durchaus umstrittene Glaubensgemeinschaft nichts mehr wie es war nach dem Amoklauf von Hamburg. Am diesem kalten Freitagvormittag stehen zwei Männer mit einem mobilen Infostand in der Kieler Holstenstraße, geduldig mit dem Magazin „Wachturm“ auf Interessenten wartend, um für das Angebot der Zeugen Jehovas zu werben.

Natürlich haben sie von der schrecklichen Tat in Hamburg gehört, bei der am Vorabend sieben Gäste einer Versammlung der Gemeinschaft in Hamburg-Alsterdorf getötet wurden, darunter auch ein sieben Monate alter Fötus um Bauch seiner Mutter. Ihre Namen wollen die beiden Männer öffentlich nicht nennen. Aber sie bringen ihre deutliche Sorge um Bekannte, vielleicht sogar Freunde aus dem Umkreis der Zeugen Jehovas zum Ausdruck. Trotz ihrer großer Betroffenheit und trotz des tiefen Schocks, so berichten die beiden Mitglieder, wollen sie an diesem Tag Präsenz zeigen.

Jehovas Zeugen: 18 Königreichsäle in Schleswig-Holstein

Zur gleichen Zeit, wenige Kilometer entfernt am Skandinaviendamm in Kiel-Mettenhof. Eine schwarze Limousine steht auf dem Parkplatz des Königreichssaals, wie die Zeugen Jehovas ihre Versammlungshäuser nennen. Doch das markante, etwas isoliert stehende weiße Gebäude mit dem schwarzem Dach scheint verlassen, alle Fenster sind mit Rollläden verschlossen, hinter einem Gitter vor der Eingangstür sind die Zeiten der täglichen Versammlungen zu lesen. Am Freitag um 19 Uhr steht die nächste an.

Amoklauf in Hamburg: Bislang keine erhöhten Sicherheitsmaßnahmen in SH

Nach eigenen Angaben hat die Gemeinschaft bundesweit rund 200 000 Mitglieder („Verkündiger“), davon knapp 5700 in Schleswig-Holstein. Es ist nicht leicht, mit Vertretern von Jehovas Zeugen in Kontakt zu treten, zumindest, wenn es um öffentliche Äußerungen geht. Das gilt schon in normalen Zeiten – nach dem Attentat von Hamburg sind die Vorbehalte besonders groß. Bis zum frühen Nachmittag lässt die Pressestelle der Organisation eine Anfrage unbeantwortet.

Man kann sich gut ausmalen, dass der Amoklauf des 35-jährigen Sportschützen – ein ehemaliges Mitglied der Gemeinschaft und offenbar im Konflikt aus der Organisation ausgeschieden – die Sorge um die Sicherheit massiv vergrößert. Doch nach Angaben des Innenministeriums in Kiel gibt es bislang keinen erkennbaren Anlass, die Sicherheitsvorkehrungen für die Königreichsäle über die normalen Streifendienste hinaus zu verstärken.

Von diesen Andachtsstätten gibt es landesweit 18, darunter zwei in Kiel (Mettenhof und Friedrichsort), weitere etwa in Schwentinental, Krummbek, Lütjenburg, Preetz, Rendsburg und Eckernförde. Dem Landeskriminalamt liegen nach eigenen Angaben aktuell „keine Informationen oder Erkenntnisse vor, die die Annahme einer gesteigerten Gefahr und eine damit einhergehende Intensivierung polizeilicher Maßnahmen rechtfertigen würden“. Es gebe aber eine laufende Gefährdungs- und Lageauswertung sowie einen intensiven Austausch mit anderen Polizeibehörden von Bund und Ländern, „sodass wir stets schnell und lageangepasst reagieren können“.