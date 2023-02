﻿ Diese Konsequenzen ziehen die Behörden in Kiel und Hamburg aus der Bluttat

In Hamburg wurde ein Maßnahmenkatalog nach der Bluttat in Brokstedt gezurrt. Auch die Ausländerbehörde Kiel will Maßnahmen ergreifen.

Mitglieder des Justizausschusses der Bürgerschaft Hamburg und Vertreter der Stadt Kiel nehmen an der Sitzung zur tödlichen Messerattacke von Brokstedt teil.

Kiel. Nach der Messerattacke in Brokstedt befassen sich die Behörden in Kiel und Hamburg weiter mit der Aufarbeitung. Hamburgs Innenminister Andy Grote (SPD) und Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) legten am Mittwoch ein Maßnahmenpaket vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab sofort nehme man wegen eines Gewaltdelikts inhaftierte Untersuchungsgefangene in den Blick, die aggressive Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder drogenabhängig sind. Alle Hinweise auf extremistische Haltungen oder Gefährdungspotenziale von Gefangenen müssten an den Verfassungsschutz und den polizeilichen Staatsschutz weitergeleitet werden. Darüber hinaus wolle man alle schriftlich festgehaltenen Beobachtungen der Justizvollzugsbediensteten auf bisher nicht gemeldete Extremismus-Hinweise prüfen.

Engere Abstimmung der Behörden nach der Messerattacke in Brokstedt

Im Kieler Sozialministerium reagierte man betont freundlich. Das Hamburger Maßnahmenpaket enthalte „wichtige Ansätze, um die Zusammenarbeit zwischen den Ausländerbehörden, Justizvollzug und Sicherheitsbehörden zu verbessern“, sagte ein Sprecher. Das betreffe auch eine noch engere länderübergreifende Abstimmung bei der Abschiebung ausländischer Straftäter. Doch eines sei inzwischen auch klar: „Alle zuständigen Behörden sind weiterhin angehalten, das eigene Vorgehen im Fall Ibrahim A. in Bezug auf ausländerrechtliche Aspekte weiterhin so umfassend wie möglich aufzuarbeiten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Bluttat: Videoüberwachung verstärken

Grote hatte auch gefordert, dass eine Videoüberwachung in Regionalbahnen und im Fernverkehr zum Standard werden müsse. Außerdem solle die Ausweitung von Waffenverboten in Zügen und auf Bahnhöfen ausgeweitet werden. Das stieß im CDU-geführten Kieler Innenministerium auf positive Resonanz. Ein Sprecher gab allerdings eines zu bedenken: „Inwiefern eine IT-gestützte Warnfunktion für die Videoüberwachung technisch und rechtlich möglich ist, muss noch eingehender geprüft werden.“

Ausländerbehörde Kiel will Organisationsuntersuchung vorziehen

Das hat auch die Ausländerbehörde in Kiel vor, wie Ordnungsdezernent Christian Zierau im Finanzausschuss der Kieler Ratsversammlung betonte. Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) habe bei seiner Prüfung in dem „korruptionsgeneigten Bereich“ keinerlei Hinweise auf Korruption gefunden, hob Zierau hervor. Die Gebührenerhebung in der Zuwanderungsabteilung funktioniere einwandfrei.

Lesen Sie auch

Zierau berichtete, seit das RPA ihm und dem Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) den Prüfbericht im November 2022 vorgelegt habe, sei immerhin „die missliche räumliche Situation“ der Zuwanderungsabteilung durch den Umzug vom Sophienblatt ins Neue Rathaus behoben worden. Auch habe die Stellenbesetzungsquote sich stabilisiert. Der Stadtrat kündigte an, „angesichts der neuen Hochdrucksituation“ werde die ohnehin geplante Organisationsuntersuchung der Zuwanderungsabteilung vorgezogen. Einen Zeitpunkt nannte Zierau nicht.