﻿ Fall Brokstedt: Innenminister billigen Waffenverbot in Zügen und auf Bahnhöfen

Kiel. Schleswig-Holsteins CDU-Innenministerin, Sabine Sütterlin-Waack, hat sich mit ihrem gemeinsamen Vorstoß mit Hamburg durchgesetzt, bundesweit Waffenverbotszonen auf Bahnhöfen und in Zügen einzurichten. Sicherheitskräfte dürften Reisende und auch Menschen, die sich im Umfeld von Bahnhöfen aufhalten, damit anlasslos kontrollieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei ihrer dreitägigen Konferenz in Berlin verständigten sich die Innenminister darauf, eine bundesweit einheitliche Regelung auf den Weg zu bringen. Insbesondere soll es dabei um Messer gehen. Das letzte Wort hat der Bundestag.

Anlass für die Initiative ist die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt am 25. Januar 2023. „Die Anzahl der Messerattacken hat sich im öffentlichen Personennahverkehr in der Bundesrepublik im letzten Jahr nahezu verdoppelt“, sagte Sütterlin-Waack am Freitag. „Das ist erschreckend und nicht hinnehmbar. Insoweit ist es wichtig, die objektive Sicherheit und das Sicherheitsgefühl in Zügen zu erhöhen.“

Bahnhöfe und Züge seien demnach Orte, an denen viele Menschen oft auf engem Raum zusammenkommen. In aggressiv aufgeladenen oder gewalttätigen Situationen bestehe in Zügen kaum eine Fluchtmöglichkeit. Aufgrund der überregionalen Verkehrsverbindungen müssten bundesweit einheitliche Regelungen geschaffen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Innenminister zur Sicherheit im Bahnverkehr: Videoüberwachung soll ausgeweitet werden

Die Innenministerkonferenz verständigte sich in diesem Sinne auch auf die Notwendigkeit einer Videoüberwachung in Zügen des Regional- und Fernverkehrs sowie an Bahnhöfen. Darüber hinaus sollen Polizeikräfte – sofern sie als solche eindeutig erkennbar und bewaffnet sind – kostenlos mitfahren dürfen. Auf diese Weise werde das Sicherheitsgefühl der Menschen erhöht.

Sütterlin-Waack und ihr Hamburger Kollege Andy Grote (SPD) forderten von ihren Ressortkollegen erfolgreich auch länderübergreifende Standardverfahren, um ausländische Mehrfach- und Intensivtäter zu erfassen. Eine entsprechende Kennzeichnung im bundesweiten Ausländerzentralregister müsse sowohl im Auskunftssystem der Polizei als auch für Ausländerbehörden und die Justiz erkennbar sein. Das Bundesinnenministerium solle die erforderlichen Voraussetzungen schaffen.

Bislang heikle Informationsverluste der Behörden

Im Fall Brokstedt hatten die Behörden aufgrund überregionaler Zuständigkeiten heikle Informationsverluste einräumen müssen. Das wolle man künftig verhindern, um das Risiko solcher Taten für die Zukunft möglichst weitgehend zu minimieren, hieß es. Der mutmaßliche Täter Ibrahim A. hatte in mehreren Bundesländern gelebt und war kurz vor der Attacke aus der Untersuchungshaft in Hamburg-Billwerder entlassen worden. In Kiel hatte er vergeblich eine Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis beantragen wollen.

„Die Identifizierung als ausländischer Mehrfach- und Intensivtäter muss bundesweit für die zu beteiligenden Stellen wie die Polizei, die Ausländerbehörden und die Justiz einsehbar sein“, sagte Sütterlin-Waack. Ein vereinheitlichtes Bewertungsverfahren sei äußerst sinnvoll. „Dadurch wird insbesondere das länderübergreifende Rückführungssystem für Straftäter verstärkt, um alle polizeilichen und aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen auszuschöpfen und um aufenthaltsbeendende Maßnahmen zu ergreifen und durchzusetzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Schleswig-Holsteins Innenministerin konnte sich darüber hinaus mit einem weiteren Anliegen durchsetzen: Der Bundesgerichtshof hatte kürzlich entschieden, dass sogenannte Handschuhehen in Deutschland anerkannt würden: Dabei handelt es sich um Ehen, die im Ausland von Stellvertretern anstelle der Eheleute in deren Namen geschlossen werden. Sütterlin-Waack sprach von potenziellen Zwangsehen, die man dringend gesetzlich ausschließen wolle.

KN