Nach Corona kommt die Grippe

die gute Nachricht vorweg: Die Maskenpflicht, die das Uni-Klinikum in der Kieler Notaufnahme als Vorsichtsmaßnahme verhängt hatte, ist wieder aufgehoben. Die schlechte Nachricht: Die eigentliche Gefahr liegt ganz woanders. Während einige immer noch hinter jeder Corona-Variante eine Neuauflage der Pandemie wittern, bleibt der Grippeschutz häufig auf der Strecke. Das könnte Folgen haben. Mediziner warnen bereits vor einem heißen Herbst und empfehlen dringend, sich rechtzeitig gegen Grippe impfen zu lassen.

Bei diesem Thema gehen die Meinungen immer wieder weit auseinander. Die einen schwärmen von den Reisen auf den großen Kreuzfahrtschiffen. Die anderen schütteln den Kopf und geißeln den Urlaub auf See als reine Umweltverschmutzung? Trotz der Kritik haben die Kreuzfahrer eine wachsende Zahl treuer Fans. Gleichzeitig wissen die Reedereien ganz genau, dass sie die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen können, wenn sie auf Dauer erfolgreich sein wollen. Die Frage nach umweltverträglicheren Antriebsarten steht deshalb auch bei den Cruise Days in Hamburg zur Debatte.

Angetreten waren sie, um zu beweisen, dass CDU und Grüne durchaus gemeinsam regieren können. Nun liegen sich die Koalitionspartner in den Haaren - und streiten sich ausgerechnet über eine Frage, die Schleswig-Holstein gar nicht zu entscheiden hat. Auf die Stimmen aus dem Norden kommt es im Bundesrat jedenfalls nicht an, wenn es darum geht, ob Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten ausgewiesen werden sollen. Die Grünen, namentlich Integrationsministerin Aminata Touré, lehnen das ab. Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender Daniel Günther dagegen pocht darauf, dass auch Schleswig-Holstein zustimmt. Womit die Sache eigentlich entschieden ist. Denn sollte sich Günther damit nicht durchsetzen, wäre das für ihn nicht nur peinlich. Ohnehin geht es bei dem ganzen Streit nur vordergründig um Georgien und Moldau, sondern vor allem darum, wer in der Koalition das Sagen hat. Dass man oft den Eindruck haben muss, das seien die Grünen, kommt in den Reihen der Nord-CDU schon länger nicht mehr gut an. Und natürlich weiß Günther das auch. Wird spannend, wenn es bei den Sparrunden im Herbst dann wirklich ans Eingemachte geht.

Strahlend orange: Peter Moll (li.), stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors Förde Sparkasse, und Rainer Ziplinsky von Zippel’s Läuferwelt präsentieren das Lauf-Shirt 2023. © Quelle: Frank Peter

9400 Anmeldungen für den Kiel-Lauf am kommenden Sonntag - diese Zahl sorgt für noch mehr Vorfreude beim Veranstalter. Damit sei man in der 35. Ausgabe ausgebucht, gab Rainer Ziplinsky von „Zippel‘s Läuferwelt“ bekannt. „Wir scheinen die Corona-Krise überstanden zu haben. Das macht uns sehr zuversichtlich“, sagte der Kiel-Lauf-Boss. Am Sonntag geht es mit Lauf-Shirts in Orange an den Start. Mehr dazu lesen Sie hier.

