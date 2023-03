Nach dem Streik ist vor dem Streik

Die Tarifauseinandersetzungen spitzen sich. Das Land sucht händeringend nach einer Lösung für den Windkraftausbau. Und der THW geht am Sonntag auf Fuchsjagd. Mehr zu diesen Themen in der Post aus dem Newsroom.

es wird ungemütlich. Und unübersichtlich. Denn so langsam verliert man den Überblick, wer jetzt gerade wann wo und wofür genau in den Streik getreten ist. Noch vor dem bundesweiten Generalstreik im Schienenverkehr befanden sich heute Tausende von öffentlich Bediensteten in Schleswig-Holstein im Ausstand. Kitas blieben dicht. Der Müll wurde nicht abgeholt. Aber auch im Kanal ging gar nichts mehr. Der Schiffsverkehr wird auch Montag betroffen sein, ebenso wie der Flugverkehr in Hamburg. Dort wird kein Flieger starten oder landen. Im Gegensatz zu den jüngsten Streiks werden die Reisenden dann nicht mal auf die Bahn ausweichen können. Wer mit dem Auto in den Süden will, sei ebenfalls gewarnt. Unabhängig von allen Streiks wird der Elbtunnel bereits heute Abend um 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund sind Abrissarbeiten. Ob der Elbtunnel am Montag um 5 Uhr dann wie geplant wieder öffnet oder infolge des Streiks weiter gesperrt bleibt, weiß derzeit noch niemand. Womit Sie zu rechnen haben, finden Sie hier noch einmal im Überblick.

Auch drei Tage nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes herrscht weitgehend Ratlosigkeit, wie es mit dem Windkraftausbau in Schleswig-Holstein weitergehen soll. Klar ist: Die Schleswiger Richter haben mit ihrer Entscheidung, den Regionalplan I für unwirksam zu erklären, die Landesregierung kalt erwischt. Von dem vollmundig formulierten Ziel eines klimaneutralen Industrielandes, in dem die Nutzung erneuerbarer Energien kraftvoll ausgeweitet wird, scheint Schwarz-Grün jedenfalls noch ein ganzes Stück entfernt zu sein. Zumal die Landesregierung offenbar nicht einmal einen Plan B in der Tasche hat. Nun sollen alle Optionen geprüft werden. Dass es ausgerechnet ein Investor war, der die Planung zum Kippen brachte, ist für die Windkraft-Branche im Übrigen kein Trost. Rein theoretisch gibt es ohne gültigen Plan für den Bau neuer Anlagen auch deutlich weniger Einschränkungen. Doch die Dauer der Genehmigungsverfahren dürfte ohne das Instrument einer abgestimmten Regionalplanung ganz sicher nicht dem viel zitierten Deutschland-Tempo entsprechen.

Deutlich optimistischer dürfte die Stimmung beim THW Kiel sein. Nachdem die Zebras in Bukarest eindrucksvoll ihre Form bewiesen haben, geht es am Sonntag gegen Spitzenreiter Füchse Berlin. Der Anpfiff in der Wunderino-Arena ist um 14 Uhr. Für den THW Kiel, der im Hinspiel eine Schlappe einstecken musste, könnte es die Stunde der Revanche sein. Im Vorfeld der Begegnung lassen natürlich beide Teams die Muskeln spielen. Wenn Sie keine Karte ergattert haben - im Liveticker können Sie das Spiel bei uns verfolgen. Wir halten Sie auf KN-online auf dem Laufenden.

Und auch dieser Hinweis muss - mal wieder - sein: In der Nacht zu Sonntag werden die Uhren wieder umgestellt. Die Sommerzeit beginnt. Wer in dieser Nacht in Kiel unterwegs ist, sollte die veränderten Fahrzeiten beachten.

Der Helgoland-Katamaran vor der Abfahrt an den Hamburger Landungsbrücken. © Quelle: Jonas Walzberg/dpa





Die Winterpause ist vorbei: Der Helgoland-Katamaran «Halunder Jet» ist am Freitag in die neue Saison gestartet. Bis zum 31. Oktober soll es täglich von Hamburg und Cuxhaven zur Nordseeinsel Helgoland gehen. «Wir sind aktuell sehr zufrieden mit dem Vorverkaufstand», sagte Tim Kunstmann, Geschäftsführer der Reederei FRS Helgoline.

