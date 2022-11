﻿Krankenhäuser in Schleswig-Holstein bangen um finanzielle Zukunft

Während die Diako-Klinik in Flensburg und die Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförder bereits an Sanierungsplänen arbeiten müssen, blicken auch andere Krankenhäuser in Schleswig-Holstein mit Sorge auf ihrer finanziellen Lage. Sie sind enttäuscht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Kiel. Mit der Imland-Klinik im Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Diako-Klinik in Flensburg kämpfen aktuell gleich zwei Krankenhäuser im Land um ihre Zukunft. Branchenvertreter warnen davor, dass weitere Krankenhäuser in Schleswig-Holstein in Finanznot geraten könnten. Sie äußern scharfe Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

„Herr Lauterbach handelt unverantwortlich“, sagt Roland Ventzke, Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses in Kiel. Der Minister lasse Krankenhäuser sehenden Auges wirtschaftlich verhungern und nehme einen kalten Strukturwandel in Kauf. „Es drohen Krankenhäuser aus der Kurve zu fliegen, die für die Daseinsvorsorge unabkömmlich sind.“

Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein befürchtet Insolvenzen

Die Diako Krankenhaus gGmbH teilte am Dienstag mit, dass sie ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt hat. Grund für die finanzielle Schieflage in Flensburg seien die Folgen der Corona-Pandemie, die Inflation und explodierende Energiekosten. Die Imland-Klinik ringt schon seit Monaten und legt am 1. Dezember dem Kreis ein Sanierungskonzept vor. Ihr fehlen 46 Millionen Euro für 2023. Schon im Frühjahr könnte sie an den Punkt der Zahlungsunfähigkeit gelangen.

"Insolvenzen von Krankenhäusern sind leider ein realistisches Szenario", sagt Patrick Reimund von der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein. Sie vertritt 76 Kliniken. Im eingeschränkten Pandemiebetrieb gab es weniger Einnahmen. Gleichzeitig blieben die Kosten unverändert oder stiegen. "Die wirtschaftliche Substanz vieler Krankenhäuser wurde mehr und mehr aufgezehrt, wenn sie überhaupt vorhanden war." Nun verschärften hohe Sach- und Energiekosten die Lage.

Bereits Anfang November hatte Lauterbach bei einem Talkshowauftritt den Kliniken milliardenschwere Hilfen in Aussicht gestellt, auf dem Deutschen Krankenhaustag sprach er kürzlich von sechs Milliarden Euro. Noch ist aber kein Geld geflossen. "Bisher hören wir solche Aussagen in Medien, aber wir haben keine Verlässlichkeit", beklagt Roland Ventzke.

Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster plant mit Millionendefizit

Dass so leichtfertig wichtige Versorgungsstrukturen vor die Wand gefahren würden, habe es in dieser Dramatik noch nicht gegeben, sagt Kerstin Ganskopf. Die Geschäftsführerin am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster plant mit einem Defizit von zehn Millionen Euro. „Das, was der Diako Klinik jetzt passiert, kann uns im Frühjahr allen passieren.“ 

Wenn sich nichts ändere, werde es kaum eine andere Möglichkeit geben, als am Personalbudget zu sparen. Das sei angesichts von Fachkräftemangel und der Notwendigkeit, die Pflege zu stärken, genau das, was Krankenhäuser nicht wollen, so Ganskopf: „Ich habe die Sorge, dass wir auf eine zunehmende Versorgungslücke zusteuern.“ Dass die Versorgung unverändert bleibe, sei eine Illusion, sagt auch Ventzke.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) blickt ebenfalls mit Ungeduld gen Berlin: „Die Kliniken brauchen schnell und planbar eine kurzfristige Sicherung ihrer Liquidität.“ Die Mitteilung aus Flensburg bestätige erneut den dringenden Handlungsbedarf.