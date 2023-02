Am Tag nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien läuft die Hilfsbereitschaft an: Die Stadt Kiel und der Verein „KN hilft“ sammeln Spenden für die Partnerprovinz Hatay. Zudem gibt es zahlreiche Sammelaktionen in der Region. Diese und weitere Themen lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Nach Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Große Hilfsbereitschaft in Schleswig-Holstein

während im türkisch-syrischen Grenzgebiet noch nach Überlebenden gesucht wird und Tote geborgen werden, haben sich Notfallteams und Hilfsorganisationen aus Deutschland auf den Weg in die Türkei gemacht. Denn eins ist bereits jetzt klar: Die Bedarfe an medizinischer Hilfe und Hilfsgütern dürften nach dem verheerenden Erdbeben gewaltig sein.

In Kiel ist die Betroffenheit besonders groß: Viele Bürgerinnen und Bürger haben familiäre und persönliche Verbindungen in das Erdbebengebiet. Zudem unterhält die Landeshauptstadt eine Partnerschaft mit der türkischen Provinz Hatay, in der zahlreiche Häuser zerstört worden sind. Als Zeichen der Anteilnahme wehen die Fahnen am Kieler Rathausbalkon deshalb auf Halbmast.

Hatay in Not - Spenden-Aktion nach dem Erdbeben

Es soll aber nicht bei Symbolpolitik bleiben: Wie haben deshalb eine Spendenaktion für die Menschen in Hatay gestartet, die von der Stadt Kiel unterstützt wird. Der Verein „KN hilft“ hat dafür ein Spendenkonto bei der Sparkasse eingerichtet.

„KN hilft“, IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00. Stichwort: „Hatay in Not“

Die Spenden sollen genutzt werden, um nach Absprache mit der Verwaltung in Hatay dort zu helfen, wo es perspektivisch am notwendigsten ist – zum Beispiel beim Wiederaufbau und bei der Traumabewältigung. Die akute Hilfe vor Ort wird von Hilfsorganisationen koordiniert.

In Schleswig-Holstein laufen darüber hinaus Spendenaktionen für die Türkei an: Kleidung, Decken, Zelte werden in der Region von Kulturvereinen, Moscheen sowie Unternehmen gesammelt und sollen in den kommenden Tagen in die Türkei gebracht werden. Wo Sie Hilfsgüter abgeben können, erfahren Sie im folgenden Artikel:

Wenn Sie sich über die Lage vor Ort informieren wollen: Unsere Kollegen vom Redaktionsnetwerk Deutschland halten Sie hier auf dem Laufenden:

Wechseln wir das Thema: In der Sportwelt ist der Aufschrei groß, berichtet mein Kollege Niklas Schomburg. Zurecht. Denn eine der besten Hochseeseglerinnen der Welt, die 2024 erneut an der Solo-Regatta Vendée Globe teilnehmen wollte, darf nicht. Der Sponsor hat Clarisse Crémer herausgeworfen, nachdem sie im November Mutter geworden ist. Ein Vorgang, der so nicht hinnehmbar ist.

Wenn es schon um Gerechtigkeit geht: In Schleswig-Holstein werden weiterhin Schöffen für die Amtsperiode 2024 bis 2028 gesucht. Besonders gute Chancen haben Personen zwischen 25 und 45 Jahren. Mein Kollege Tilmann Post hat mit drei Schöffen über das Amt gesprochen. Lesen Sie hier:

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Bild des Tages

Birgit Schaaf, ehrenamtliche Grabungsmitarbeiterin, arbeitet im Labor im Schloss Gottorf an Ausgrabungen des ältesten norddeutschen Grabes. Im Oktober 2022 hatten Grabungsleiter Lübke und sein Team menschliche Überreste im Duvenseer Moor bei Lüchow im Herzogtum Lauenburg gefunden. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Das Duvenseer Brandgrab gilt als älteste Ruhestätte Norddeutschlands. In Schleswig untersuchen nun Forschende die Knochen des vor 10 500 Jahren gestorbenen Menschen. Warum fehlt der Schädel?

Meine Lieblingsgeschichte

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

