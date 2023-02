Nach Erdbeben: Spendenbereitschaft ist überwältigend

Der Schwerpunkt in der „Post aus dem Newsroom“ heute: Schleswig-Holstein hilft den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien - mit Sach- und Geldspenden. Wie es nun weitergeht.

In Kahramanmaras sucht ein Retter nach dem Erdbeben in den Trümmern eines Gebäudes nach Überlebenden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Hilfsbereitschaft nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist überwältigend:

Kleidung und Lebensmittel vorbeigebracht, dass nun erst einmal Die Unternehmen, Moscheen und Organisationen, die seit Montag Sachspenden angenommen haben und nun in die Türkei bringen wollen, haben mittlerweile einen Aufnahmestopp verhängt. Denn binnen kürzester Zeit haben Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner so vielvorbeigebracht, dass nun erst einmal weitere Speditionen gefunden werden müssen , die die Spenden in das Katastrophengebiet transportieren können.

Auch auf dem Spendenkonto von „KN hilft“ sind binnen weniger Stunden bereits über 19.000 Euro eingegangen - und wir hoffen, das die Summe noch weiter steigt. Den jüngsten Meldungen zufolge aus der Türkei und Syrien ist die Zahl der Toten auf über 10.000 gestiegen, mehr als 8.000 Menschen wurden verletzt.

Da das Bergen von Opfern und Verletzten in Kiels Partnerstadt Hatay momentan noch die höchste Priorität hat und die Internetverbindung immer wieder zusammenbricht, können wir Ihnen heute noch nicht exakt benennen, in welches Wiederaufbauprojekt in Hatay das gespendete Geld genau investiert wird.

Wir stehen aber - so gut es eben aktuell möglich ist - über die Stadt Kiel mit den Verantwortlichen vor Ort in Kontakt, um den Bedarf zu ermitteln. Am Ende wollen wir schließlich gewährleisten, dass die Hilfe auch dort ankommt, wo sie wirklich dringend benötigt wird.

Weitere Themen des Tages finden Sie hier.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Die neue Feuerwehrzentrale in Rendsburg-Süd ist fertiggestellt. © Quelle: Jonas de la Chaux

Der Bau ist abgeschlossen, nun wird die neue Feuerwehrzentrale in Rendsburg-Süd in Betrieb genommen. Der finanzielle Rahmen von 16,7 Millionen Euro wurde dabei nicht gesprengt. Erste Eindrücke von der Zentrale, die die Arbeit der Feuerwehrleute im Kreis erleichtern soll. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.