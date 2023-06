﻿Nach Flugunglück in Hohn: Daten des abgestürzten Learjet werden ausgewertet

Hohn. Zwei Wochen nach dem schlimmen Unglück von Hohn gehen die Untersuchungen am Wrack des abgestürzten Learjets der Airbus Tochter GFD weiter. Die Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) kommen voran.

„Der Cockpit-Voice-Recorder und der Flight-Data-Recorder sind geborgen worden und konnten ausgelesen werden“, so ein Sprecher der BFU. Obwohl das Flugzeug beim Aufprall zerrissen wurde und in einem Feuerball verschwand, haben die beiden Aufzeichnungsgeräte keinen größeren Schaden genommen.

In Braunschweig werden bei der Bundesstelle jetzt die Daten ausgewertet. Ein erster Zwischenbericht wird Ende Juli erwartet. Der Abschlussbericht mit allen Erkenntnissen wird etwa ein Jahr brauchen, so der Sprecher der Behörde.

Der Learjet mit den beiden sehr erfahrenen Piloten hatte am 15. Mai um 12.45 Uhr beim Start plötzlich an Schub verloren und war mit voller Wucht gegen einen Erdhügel am westlichen Rand der Startbahn geprallt.

Was für den plötzlichen Schubverlust beim Start verantwortlich war, ist noch unklar. Klar ist nur, das Unglück traf die Maschine just in dem Moment, als sie nach Norden abdrehen wollte.

Flugbetrieb läuft wieder normal

Obwohl die Flughafenfeuerwehr beim Absturz nach wenigen Augenblicken vor Ort war, gab es für die beiden Piloten keine Rettung mehr. Der Learjet war am Unglückstag seit dem Morgen im Bereich Hohn für die Ausbildung von Fluglotsen im Einsatz.

Die Airbus-Tochter GFD fliegt mit ihren Maschinen von Hohn aus Einsätze für die Bundeswehr. Die Learjets werden dabei auch für Zieldarstellung genutzt. Mittlerweile läuft der Flugbetrieb der 14 übrigen GFD-Maschinen wieder. So war auch am Donnerstag ein Learjet über der Nordsee als Übungspartner im Einsatz. Beim Nato-Manöver Air Defender 2023 sind die weißen Maschinen als „Ziele“ ab dem 12. Juni auch für die Kampfjets eingeplant.

Auf dem Flugplatz in Hohn ist zumindest optisch wieder Normalität eingekehrt. Die Unglücksstelle wurde großflächig erneuert. Frisches Erdreich markiert den Bereich, in dem das Wrack lag. Auch die Erdhügel am Rand sind wieder hergestellt.

Der mit Kraftstoffresten und Löschmitteln kontaminierte Grasboden wurde auf eine Deponie gebracht und durch neuen Boden ersetzt. Vom Unglück sichtbar ist nur noch die unterschiedliche Rasenfarbe.

KN