﻿Nach „Global“-Verkauf an Disney: Schiffbauer im Norden hoffen auf viele Arbeitsverträge

Der Verkauf des Kreuzfahrtriesen „Global Dream“ an den Disney-Konzern und dessen Fertigbau in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für gute Stimmung. Doch Schiffbauer, die gehofft hatten, nun schnell in die Werft zurückkehren zu können, müssen sich noch etwas gedulden.

Wismar. Besonders überschwänglich sind die meisten Schiffbauer nicht, aber sie sind stolz auf das, was sie bauen. Und dank des amerikanischen Disney-Konzerns können sie die „Global Dream“ fertigbauen. Der Deal mit dem amerikanischen Disney-Konzern ist unterzeichnet. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Aus „Global Dream“ wird ein Schiffsbauwerk

Insolvenzverwalter Christoph Morgen spricht von einem sehr guten Tag für die Schiffbauer in Mecklenburg-Vorpommern und die maritime Zulieferindustrie in Norddeutschland. „Mehrere hundert ehemalige und derzeitige Beschäftigte der MV Werften, Kolleginnen und Kollegen der Meyer Gruppe und zahlreiche Zulieferer werden das eindrucksvolle Schiffsbauwerk in den kommenden beiden Jahren in Wismar vollenden, damit es für Disney Cruise Line als nachhaltiges Familienschiff in See stechen kann.“ Der bisherige Schiffsname soll in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr spielen. Deswegen wird aus der „Global Dream“ jetzt ein Schiffsbauwerk. Auch die Bemalung des Rumpfs solle auf Wunsch von Disney nicht mehr gezeigt werden. Deswegen fand die Pressekonferenz nicht in der Dockhalle statt, in der das 342 Meter lange Schiff liegt.

Insolvenzverwalter wird Weiterbau unterstützen

Christoph Morgen hat nun alles, was den insolventen MV Werften in Wismar gehörte, verkauft: auch ein Hotel, den Kabinenbau-Standort und die Werft. Trotzdem kehrt er der Stadt nicht den Rücken zu, sondern wird das Disney-Vorhaben tatkräftig unterstützen. Er wird die Werft an die Meyer Gruppe vermieten. Außerdem sollen die rund 100 Kolleginnen und Kollegen, die sich für ihn in den vergangenen Monaten um Werft und Schiff gekümmert haben, an der Fertigstellung mitarbeiten. Zudem soll die in der Insolvenz gegründete Maritime Engineering GmbH mit ebenfalls 100 Ingenieuren Dienstleistungen für das Projekt erbringen.

Wismars stellvertretende Bürgermeisterin Heike Bansemer spricht von einem „wundervollen Tag für Wismar“. Es sei große Freude, dass das neue Schiff endlich zu Ende gebaut und nicht verschrottet wird. Die Stadt habe einen starken Bezug zur Werft. Jeder in Wismar kenne irgendjemanden, der auf der Werft arbeitet. Deshalb danke sie Bund und Land für die Unterstützung.

Transfergesellschaft wird bis Ende Januar verlängert

Laut MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hätten die Schiffbauer durch den Verkauf wieder eine Perspektive. Außerdem kündigte er an, die Ende November auslaufende Transfergesellschaft um zwei weitere Monate in gemeinsamer Finanzverantwortung von Land und Insolvenzverwalter bis Ende Januar 2023 zu verlängern. Die Gespräche seien geführt. Letzte Details seien noch in Arbeit. Mit der Verlängerung wird die weitere Vorbereitung, Qualifizierung und Umorientierung für neue Beschäftigungsverhältnisse ermöglicht. Konkrete Vermittlungsangebote können akquiriert und unterbreitet werden“, so der Wirtschaftsminister. Aktuell werden noch rund 900 ehemalige Beschäftigte der MV Werften Wismar GmbH, der MV Werften Rostock GmbH, der MV Werften Stralsund GmbH und der MV Werften Fertigmodule GmbH in der Transfergesellschaft Küste mbH betreut.

Betriebsrätin Ines Scheel hob noch einmal die tolle Arbeit des Insolvenzverwalters hervor. Er sei bei seinem ersten Besuch in Wismar über das Schiff gegangen und habe gleich erkannt, wie sehr die Herzen der Schiffbauer daran hängen. Damals habe Christoph Morgen gesagt: „Wir müssen das Schiff verkaufen.“ Das habe er wahr gemacht, deshalb sei der heutige Tag wie Weihnachten und Ostern zusammen.

Wie Henning Großkreutz von der Gewerkschaft IG Metall betont, bedeute eine Insolvenz nicht immer das Ende. Sie könne auch ein Anfang sein. Der sei aber nur möglich, weil Bund und Land Geld, Kurzarbeit und Transfergesellschaft ermöglicht und finanziert hätten. Nun habe die Stille auf dem Werftgelände ein Ende. Das nächste Ziel sei es, möglichst viel Beschäftigung zu schaffen. Aktuell wird keine genaue Zahl genannt. Mehrere hundert Schiffbauer sollen den Kreuzliner um- und zu Ende bauen.