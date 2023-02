﻿FDP-Politiker Buchholz fordert Abschiebeermittler für Schleswig-Holstein

Die Fraktionen im Landtag Schleswig-Holstein sind sich einig: Mehrfachstraftäter sollen zügiger in ihre Heimatländer abgeschoben werden. In der Praxis ist das aber mitunter schwierig. Jetzt fordert die FDP, sich ein Beispiel an Hamburg zu nehmen. Dort ermitteln Ausländerbehörde und LKA gemeinsam.

FDP-Innenpolitiker Bernd Buchholz (links) will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in die Pflicht nehmen: „Die Landesregierung sollte eine Ermittlungsgruppe einrichten, die sich ausschließlich um Menschen kümmert, die keine Aufenthaltsberechtigung haben und die mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten sind.“

Kiel. Schleswig-Holsteins Landtag debattiert an diesem Mittwoch über die Lehren aus der tödlichen Messerattacke in Brokstedt. Die FDP hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt und erhob bereits am Montag eine konkrete Forderung: Schleswig-Holstein solle sich ein Beispiel an Hamburg nehmen, wo seit 2016 eine „gemeinsame Ermittlungsgruppe zur Rückführung ausländischer Straftäter“ (Geras) arbeitet. Zwei Mitarbeiter der zentralen Ausländerbehörde und drei Beamte der für Ausländerdelikte zuständigen Abteilung im Landeskriminalamt ermitteln dort gemeinsam und sollen verhindern, dass Straftäter aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten der Behörden untertauchen. Das brauche Schleswig-Holstein auch.

„Es hat im Fall Brokstedt ein eklatantes Behördenversagen auf allen Seiten gegeben“, sagte der FDP-Innenpolitiker Bernd Buchholz. „Es muss daher um sinnvolle Maßnahmen gehen, die verhindern, dass wichtige Informationen in Funktionspostfächern landen, die niemand liest“, sagte Buchholz. Die Zuwanderungsbehörde der Landeshauptstadt Kiel hatte in den vergangenen Wochen einräumen müssen, doch per Mail über die Inhaftierung von Ibrahim A. informiert worden zu sein. „Die Landesregierung sollte eine Ermittlungsgruppe nach dem Vorbild von Geras einrichten, die sich ausschließlich um Menschen kümmert, die keine Aufenthaltsberechtigung haben und die mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten sind.“ Mit einer solchen Ermittlungsgruppe auf schleswig-holsteinischer Seite würde man im Übrigen auch die Kommunikation zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein verbessern.

Abschiebehaft in Glückstadt überwiegend von Hamburg genutzt

Die FDP kritisierte am Montag auch, dass die Rückführungskosten von 1,1 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf nunmehr 930 000 Euro reduziert werden sollen. Darüber hinaus verwies man auf eine kleine Anfrage des SSW zur Nutzung der Abschiebehaft in Glückstadt, einer gemeinsamen Einrichtung des Landes mit Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Laut Antwort der Landesregierung wird die Abschiebehaft überwiegend von Hamburg genutzt – 195 Personen waren dort im vergangenen Jahr untergebracht, davon 50 auf Betreiben der Behörden in Schleswig-Holstein. „All diese Zahlen passen nicht zu Günthers Ankündigungen einer konsequenten Abschiebung“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. „Die Landesregierung muss sich korrigieren.“

CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Koch wies am Montag auf Gespräche in der kommenden Woche hin. Er sei „optimistisch“ dass man den Haushaltsansatz zur Rückführung nach oben korrigieren werde. „Wir müssen bei Abschiebungen deutlich schneller werden“, betonte er. „Mehrfachstraftäter haben ihr Aufenthaltsrecht verwirkt.“ Eine gemeinsame Ermittlertruppe nach Hamburger Vorbild? Koch hielt sich bedeckt. Wenn es dafür einer koordinierenden Stelle bedürfe, werde sich die CDU nicht dagegenstellen.

Auch Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter wollte das nicht bewerten. „Aber ich habe natürlich wahrgenommen, dass die Hamburger Geras im Fall Brokstedt immer wieder mit der Kieler Ausländerbehörde in Kontakt getreten ist, und dass der Kontakt dann in der Kieler Ausländerbehörde nicht gut weiterging.“