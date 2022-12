﻿Die leise Abfahrt des Frachters „Meri“ mit dem Unglückskran aus Kiel

Kiel. Die Folgen des Unfalls mit dem Frachter „Meri“ und dem neuen Hafenmobilkran werden in Kiel noch lange nachwirken. Für den finnischen Frachter endete am Mittwochabend aber die Liegezeit. Statt zum ursprünglichen Zielhafen Esbjerg ging es mit dem Kran an Bord zurück zum Liebherr-Werk nach Rostock.

Für die Abfahrt hatte der Reeder der „Meri“ extra bis 17 Uhr gewartet. Die Überfahrt von Kiel nach Rostock erfolgte bei völliger Dunkelheit und damit ohne große öffentliche Beachtung. Um 1 Uhr in der Nacht war die „Meri“ wieder in Rostock am Liebherr-Werk. Der kaputte Kran war in den vergangenen Tagen in Kiel passend gemacht worden. Ausleger und das Oberteil des Maschinenturms wurden abgenommen.

Kran wurde an Bord für den Transport gesichert

Wie ein Sprecher des Herstellers Liebherr in Rostock mitteilt, wurde der Kran für den sicheren Transport zurück nach Rostock vorbereitet. Dafür musste der Kran jetzt am Liegeplatz teilweise zerlegt werden. Ein Teil der Kranteile kamen dabei gleich in Kiel zum Schrotthandel nach Dietrichsdorf.

Beim Hersteller Liebherr in Rostock wird die Kran jetzt in den kommenden Tagen an Land gesetzt. „Im Anschluss werden die einzelnen Komponenten im Rahmen einer detaillierten Befundung auf Wiederverwendbarkeit untersucht“, so Dieter Schmidt, Sprecher von Liebherr in Rostock. Einzelne Maschinen und technische Geräte können weiter genutzt werden.

Der finnische Frachter „Meri“ muss danach ebenfalls in eine Werft. Auch an Deck des Frachters hatte der große Hafenmobilkran bei dem Zusammenstoß mit den beiden Brücken am 30. November Schäden angerichtet.

Die bei der Kollision im Kanal versunkenen Kontergewichte des Hafenmobilkrans sind inzwischen wieder geborgen. Eine Cuxhavener Reederei hatte die Kontergewichte des Krans aus dem Wasser gehoben.

Die Suche nach der Ursache läuft immer noch. Die Wasserschutzpolizei Kiel ermittelt weiterhin, so Polizeisprecher Matthias Felsch. Die zentrale Frage bleibt, wie es zu dem Übermittlungsfehler bei der Höhe des Schiffs kommen konnte.

Untersuchung der Ursache für Kollision mit Holtenauer Hochbrücken könnte ein Jahr dauern

Die Besatzung der „Meri“ und das mit der Überprüfung beauftragte Schleusenpersonal kamen auf eine Höhe von knapp 40,2 Metern. In Wirklichkeit war der Kran mit dem Schiff aber rund 42 Meter hoch.