﻿Kubicki über die Grünen: „Gelegentlich gehört auf einen groben Klotz ein grober Keil“

Wolfgang Kubicki will sich auf dem Bundesparteitag, der vom 21. bis 23. April in Berlin stattfinden soll, als stellvertretender Parteivorsitzender wiederbewerben. Kritik an den Grünen sei mitunter nötig, sagte er den Kieler Nachrichten.

Kiel. Die Kritik an Wolfgang Kubicki (71) war nicht zu überhören: Wer Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), gestützt immerhin auch von der FDP, mit dem russischen Kriegsverbrecher Putin vergleiche, sei des Amtes als Bundesparteivize unwürdig, wütete die Bundeschefin der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann (28), kürzlich auf einem Bundeskongress. „Viele von euch sind frustriert, und ich bin es auch.“ Kubicki traf Brandmann am Donnerstag in Berlin zum Gespräch. Angefochten fühlt er sich nicht.

Herr Kubicki, viele Jungliberale sehen in Ihnen nur noch einen alten weißen Mann.

Wolfgang Kubicki: Viele? Das ist übertrieben. Beim Juli-Bundeskongress hat sich die Vorsitzende Franziska Brandmann in einer Art an einem kantigen Menschen wie mir abgearbeitet, die ich ihr zugestehe. Ich finde ja gut, dass sie an ihrem Bekanntheitsgrad arbeitet. Wenn ich dafür als Projektionsfläche zur Verfügung stehen kann, mache ich das gerne.

Ist die Kritik Ausdruck eines Generationenkonflikts?

Das müssen Sie die Julis in Schleswig-Holstein fragen. Jedenfalls ist auf diesem Bundeskongress aus den Reihen der schleswig-holsteinischen Julis deutlicher Widerspruch zu Frau Brandmann geäußert worden. Das sollte fairerweise auch erwähnt werden.

(Anm. d. Red.: Brandmann war am vergangenen Wochenende auf dem Bundeskongress in Halle/Saale mit nur 73 Prozent als Bundesvorsitzende wiedergewählt worden.)

Wie sehr können Sie für die FDP noch ein Zugpferd sein?

Das entscheidet die FDP immer selbst. Jedenfalls lädt mich eine Vielzahl von Kreis- und Ortsverbänden bundesweit zu Veranstaltungen ein. Als stellvertretender Bundesvorsitzender bin ich dieses Jahr aber auch speziell vor den Landtagswahlen in Bremen, Hessen und Bayern unterwegs – neben meinen Verpflichtungen als Bundestagsabgeordneter und Vizepräsident des Deutschen Bundestags.

Kubicki ärgert sich über Äußerungen des EU-Abgeordneten Rasmus Andresen (Grüne)

Gerade als Bundestagsvize hätte man von Ihnen einen präsidialeren Stil erwartet. Stattdessen teilen Sie lieber aus, vor allem gegen ihre Koalitionspartner von den Grünen. Warum?

Ich pflege einen präsidialen Stil im Rahmen meiner Amtsführung, aber keinen im Rahmen von Wahlkämpfen und politischen Auseinandersetzungen. Ich bin eben auch nach wie vor stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel der Flensburger EU-Kollege Rasmus Andresen von den Grünen austeilt, dann gehört gelegentlich mal auf einen groben Klotz ein grober Keil. Wer die FDP in die Nähe von Faschisten rückt, der muss damit rechnen, dass der Freiheitsbegriff eines Robert Habeck hinterfragt wird.

(Anm. d. Red.: Der EU-Abgeordnete Andresen hatte Anfang März im Streit um den Verbrennermotor laut „Spiegel“ über Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gesagt: „Wissing bekommt mit dieser klimaschädlichen Politik neue Freunde: Italienische Faschisten wie Salvini und Meloni jubeln ihm zu.“)

Das war also eine Retourkutsche?

Nein, es war das Signal, dass die Freien Demokraten gegenüber unbotmäßigen Äußerungen anderer nicht nur verteidigungswillig, sondern auch verteidigungsfähig sind.

Kubicki: „Ich hege neue sozialliberale Gefühle“

Sie könnten die Ampelkoalition ja aufgeben. Wäre das eine Option?

Das brauchen wir gar nicht. Der letzte Koalitionsausschuss hat bewiesen, dass die FDP zufrieden mit ihrer Rolle in der Ampel sein kann. Ich fand es außerdem beruhigend, dass es an den drei Tagen des Koalitionsausschusses zwei in sich ruhende Pole gab. Ich kann bestätigen, dass ich neue sozialliberale Gefühle hege.

Für den Vergleich von Habeck mit Putin haben Sie sich entschuldigt. Aber sind mit Ihnen da die Pferde durchgegangen?

Das passiert leider manchmal in Live-Interviews. Allerdings kann ich mit dem Freiheitsbegriff, den Robert Habeck neu verankern will, so gar nichts anfangen. Es gibt keine kollektive Freiheit, sondern Freiheit ist immer individuell. Wenn Habeck formuliert, dass Verbote die Voraussetzung für Freiheit sind, dann äußert er etwas, was die Statik unserer freiheitlichen Demokratie komplett verändern würde. Unser Grundgesetz ist von einem ganz anderen Freiheitsgedanken getragen als von dem, den Robert Habeck uns nahebringen möchte. Aber ich habe mich bei Robert Habeck für den unbotmäßigen Vergleich persönlich entschuldigt, er hat mir sofort zurückgeschrieben und sieht keine persönlichen Verwerfungen. Das ist mir wichtig.

Bleibt es dabei, dass Sie sich im April beim Bundesparteitag in Berlin als Bundesvize erneut zur Wahl stellen?

Ja klar, dabei bleibt es.