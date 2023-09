﻿Nach Massenschlägerei in Lübeck: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein – weitere Prügelei am Stadion Buniamshof

„Große Außenwirkung der Geschehnisse“: Die Polizei Lübeck hat wegen der Schlägerei in der Sandstraße eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Im Vorfeld der brutalen Prügelei soll es nun doch einen Vorfall am Stadion Buniamshof gegeben haben.

Innenstadt. Das Video von der Massenschlägerei in der Sandstraße in Lübeck hat sich in den sozialen Netzwerken schnell verbreitet – genauso wie die Kritik am Verhalten der Polizei. Darauf hat die Polizei nun reagiert: „Vor dem Hintergrund der großen Außenwirkung der Geschehnisse in der Sandstraße ist die Polizei Lübeck an einer zügigen Aufklärung interessiert und hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Lübeck.