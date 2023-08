﻿Nach Fischsterben: „Kleines Wunder“ in der Lippingau entdeckt

Piraten erobern Eckernförde

Piratenfest in Eckernförde: Aktuelles Programm vom Piratenspektakel 2023

Am Freitag, 04.08., beginnt das Programm vom Piratenspektakel 2023 in Eckernförde. Das jährliche Piratenfest in Schleswig-Holstein ist das größte Volksfest in Eckernförde. Am Wochenende der Piratentage werden Zehntausende Besucher erwartet. Hier finden sie das aktuelle Piratenfest-Programm.