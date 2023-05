﻿Nach Messerangriff in Brokstedt: So hilft eine Trauma-Expertin in Kiel den Betroffenen

Kiel. Sie ist Expertin für die Behandlung traumatischer Erlebnisse: Dr. Claudia Helene Overath (38) arbeitet als Psychologische Psychotherapeutin im Akuttraumabereich des Ambulanzzentrums des ZIP in Kiel, das zum UKSH gehört. Overath und ihr Team haben im Zentrum für Integrative Psychiatrie Betroffene betreut, die in dem Zug saßen, in dem Ibrahim A. Passagiere mit einem Messer attackiert und getötet haben soll – darunter auch Phian Claussen.

Frau Dr. Overath, Phian Claussen saß im Zug, als ein Mann mit dem Messer zustach, zwei Menschen getötet und weitere verletzt haben soll. Wie haben Sie Phian dabei geholfen, dies zu verarbeiten?

Claudia Helene Overath: Phian berichtete von Intrusionen, so nennt man unter anderem einschießende Bilder der erlebten Situation vor dem inneren Auge. Es ging auch um Panikgefühle bei lauten Knallgeräuschen. Phian konnte nicht einschlafen und schilderte zunächst, sich abends nicht mehr alleine vor die Tür zu trauen. Insgesamt habe ich aufgrund klassischer Symptome – Intrusionen, Vermeidungen, Übererregung (Hyperarousal) – eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Die Standard-Therapie besteht in der Regel aus fünf Sitzungen. Ich mache dabei die sogenannte EMDR-Behandlung, eine besondere Form der Psychotherapie, die bei uns in der Akut-Trauma-Behandlung eingesetzt wird.

Wofür ist EMDR gut?

Die betroffene Person versetzt sich in Gedanken wieder in den schlimmsten Teil des Erlebnisses. Stück für Stück gehen wir die Sequenzen durch, immer wieder stelle ich Fragen. Parallel dazu wird das Gehirn bilateral stimuliert. Das wirkt beruhigend auf viele, unterstützt die Verarbeitung von Traumata und sorgt für eine korrekte Abspeicherung des Inhalts.

Sie gehen in der EMDR also mit den Betroffenen dahin, wo es wehtut?

Richtig. Das ist sehr intensiv und aufwühlend, aber wer sich dafür entscheidet, bei dem setzt die Verarbeitung des Traumas ein. Es gibt in aller Regel eine schnelle Linderung akuter Symptome. Bei Gefühlen wie Scham oder Schuld braucht es oft deutlich länger. Ähnliche Erfahrungen können auch noch nach langer Zeit wieder Auslöser für Symptome sein. Aber wir stabilisieren die Betroffenen ja auch – zum Beispiel mit Imaginations-Übungen wie „der sichere Ort“, weil traumatisierte Menschen oft in ihrem Sicherheitsgefühl stark erschüttert worden sind.

Für Phian habe ich wegen einer zuvor erlebten anderen negativen Erfahrung im Zug einen weiteren Behandlungsansatz gewählt. Dabei geht es darum, in der Vorstellung die belastende Situation wieder zu erleben – und diese quasi umzuschreiben. Das heutige Ich sieht das damalige Ich mit dem Täter im Zug – und greift ein. Ziel ist es, den Täter zu entmachten. Denn das Trauma ist immer eine Erfahrung massiver Hilflosigkeit und Ohnmacht.

Ein gestörtes Sicherheitsgefühl – haben auch die anderen Betroffenen, die Sie am ZIP betreut haben, davon berichtet?

Eine Gemeinsamkeit ist, dass die Erfahrung eines Angriffs im öffentlichen Raum das Gefühl der eigenen Sicherheit und Weltsicht ändern kann. Wenn dies das eigene Leben zu stark beeinträchtigt, empfehle ich, sich bei uns zu melden. Allerdings möchte ich auch betonen, dass nicht jede Person, die im Zug von Brokstedt saß, zwingend traumatisiert sein muss – und nicht jede Symptome entwickelt und eine Behandlung braucht.