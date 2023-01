﻿Nach Messerattacke in Brokstedt: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Gegen den Tatverdächtigen, der am Mittwoch bei einer Messerattacke in einem Zug bei Brokstedt zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Er sitzt in Itzehoe in Untersuchungshaft.

Nach einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden.

Itzehoe. Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Zug bei Brokstedt ist gegen den Tatverdächtigen Ibrahim A. Haftbefehl erlassen worden. Dem 22-jährigen staatenlosen Palästinenser wird zweifacher heimtückischer Mord und viermal versuchter Totschlag vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow am Donnerstagnachmittag in Itzehoe.

Als Haftgründe werden eine nicht auszuschließende Fluchtgefahr und die Schwere der Vorwürfe genannt. Der Beschuldigte sitzt in Itzehoe in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige wurde leicht verletzt

Bei der Messerattacke in dem Regionalzug von Kiel nach Hamburg waren am Mittwoch eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet worden. Fünf Menschen wurden verletzt, drei befanden sich am Donnerstag noch im Krankenhaus. Auch Ibrahim A., der von anderen Fahrgästen überwältigt worden war, wurde leicht verletzt.

Der 33-Jährige soll seit 2015 in Nordrhein-Westfalen und Hamburg bereits mehrfach straffällig geworden sein, unter anderem wegen einer Stichwaffenstraftat. Zudem ist bekannt, dass er zuletzt am 19. Januar aus der U-Haft Billwerder in Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung entlassen wurde.

