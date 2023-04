﻿Nach Abi-Panne in NRW: Prüfungen in Schleswig-Holstein sicher

Es war ein Schock für Abiturienten in Nordrhein-Westfalen: Weil es dort technische Probleme bei der Übermittlung der Klausuren an die Schulen gab, mussten die für Mittwoch geplanten schriftlichen Abi-Prüfungen auf Freitag verschoben werden. Wie sicher sind die Aufgaben in Schleswig-Holstein?

Bundesweit befinden sich Schülerinnen und Schüler aktuell in der Prüfungsphase: In Schleswig-Holstein stehen nächste Woche die nächsten schriftlichen Abiturklausuren an.

Kiel. Mitten in die Abiturphase ist am Dienstagabend eine Nachricht aus Nordrhein-Westfalen geplatzt: Aufgrund einer IT-Panne musste dort der Prüfungsbeginn in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik auf Freitag verschoben werden. Politik und der IT-Dienstleister sind nun auf der Suche nach dem Fehler. Bei der Frage, ob Schleswig-Holstein ein ähnliches Szenario bei den Abiturprüfungen nächste Woche drohen könnte, gibt das Bildungsministerium in Kiel aber klar Entwarnung.

„In Schleswig-Holstein können sich die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte weiter in Ruhe auf die nach den Osterferien anstehenden Prüfungen in den Kernfächern vorbereiten“, betonte Sprecherin Patricia Zimnik am Mittwoch. Die Probleme in NRW hätten keinen Einfluss auf die hiesigen Prüfungen. Schleswig-Holstein arbeite mit einem anderen Dienstleister zusammen; auch die Bereitstellung der Aufgaben laufe anders.

Nordrhein-Westfalen sucht noch nach Grund für Download-Problem bei Prüfungsaufgaben

NRW musste die für Mittwoch geplanten Klausuren vertagen, weil rund ein Drittel der Schulen die Aufgaben nicht herunterladen konnten. Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) nannte die kurzfristige Verschiebung „außerordentlich ärgerlich“. Warum es zum Download-Problem kam, muss noch abschließend geklärt werden. „Wir prüfen auch einen externen Hackerangriff.“

Auf Twitter kursierten zwischenzeitlich Gerüchte, Abi-Aufgaben seien sogar im Internet offen abrufbar. Der verbreitete Link führte jedoch zu einem Testsystem und nicht zu echtem Prüfungsmaterial.

In Schleswig-Holstein entwickeln Schulen die Prüfungen im Rahmen der Profilfächer selbst

Während in Nordrhein-Westfalen die Aufgaben für die naturwissenschaftlichen Fächer aus einem Landespool kommen, werden die Prüfungen für die Profilfächer in Schleswig-Holstein von den Schulen selbst entwickelt. Diese Klausuren haben die Abiturientinnen und Abiturienten schon Ende März hinter sich gebracht. Am 26. und 28. April geht es mit Kernfächern wie Deutsch und Fremdsprachen weiter. Am 3. Mai stehen die schriftlichen Mathe-Prüfungen an.

„In Schleswig-Holstein werden in den Kernfächern Aufgaben aus dem bundesweiten Pool für das Zentralabitur gestellt“, so Zimnik. Diese werden Schulen verschlüsselt zur Verfügung gestellt und können von ihnen heruntergeladen werden. „Zur Sicherheit gibt es mehrere Fall-Back-Optionen.“ Das System sei seit Jahren erprobt.

Schüler wünschen sich in solchen Fällen bessere Kommunikation

„Weil solche Pannen sehr selten sind, glauben wir nicht, dass sich Schülerinnen und Schüler hier Sorgen machen müssen“, sagte Kevin Thomsen, Landesschülersprecher der Gymnasien in Schleswig-Holstein.

Sollte so ein Problem noch einmal woanders auftreten, müsse die Kommunikation aber besser laufen. „Es kann nicht sein, dass schon nachmittags erste Fehlermeldungen kommen und ein Ministerium um 19 Uhr immer noch überlegt, ob die Prüfungen stattfinden oder nicht.“ Der Tag vor einer Klausur sei elementar in der Lernphase und ohnehin von Stress geprägt, eine solche Unsicherheit erhöhe den mentalen Druck enorm.