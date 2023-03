Kleingarten in Faldera

„Karl Stegert Halle“ in Neumünster nach Rechtsrock-Konzert in Neumünster: Die Scheiben und Türen des Faldera-Kleingarten-Vereinsheims sollen hergerichtet werden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter wegen des Rechtsrockkonzertes in Neumünster, in der Faldera-Kleingarten-Kolonie. Die Kleingärtner planen zunächst, ihr Vereinsheim, die Karl-Stegert-Halle in Neumünster, nach dem Rechtsrock-Konzert zu reparieren.

