﻿Nach Sabotage: Versorger und Behörden sind auch in Schleswig-Holstein alarmiert

Es vergeht kein Tag, ohne dass nicht irgendwo in Europa ein Vorfall bekannt wird, bei dem eine kritische Infrastruktur betroffen ist. Mal ist es eine Offshore-Anlage, mal der Bahnverkehr, mal sind es Stromnetze. Inzwischen ist Sabotage längst ein Fall für den Staatsschutz.

Ein Marinehubschrauber kreist über dem Küstenkraftwerk in Kiel. Der Schutz von Energie- und Kommunikationsanlagen ist wichtiger Bestandteil bei der Prävention durch Sicherheitsbehörden und Streitkräfte.

Kiel. Die Sabotage an den beiden Lichtwellenleiterkabeln für den Bahnfunk GSM-R am Sonnabend beschäftigt weiter die Fahnder. Inzwischen sind die Ermittlungen an den Staatsschutz der beiden Bundesländer übergeben worden.

Mit der Sabotage der Gaspipelines in der Ostsee und der Kabel bei der Bahn ist die Bedrohung der kritischen Infrastruktur auch in Deutschland angekommen. „In anderen Ländern ist man da schon weiter“, so Johannes Peters, Leiter Abteilung für Maritime Strategie und Sicherheit.

Als im Januar plötzlich Unterseekabel bei Spitzbergen gekappt wurden, war das Thema in Norwegen in aller Munde. In Schweden wurde die Diskussion um die Sicherheit von Stromkabeln 2020 aufgenommen, nachdem russische Marineschiffe sich mehrfach in der Nähe von Kabellegeschiffen für das Stromkabel Nordbalt von Litauen nach Schweden aufgehalten hatten.

Der beste Schutz gegen Sabotage auf See ist laut Peters ein gutes maritimes Lagebild. "Die Möglichkeit, bei einem Vorhaben entdeckt zu werden, wirkt natürlich auf den Täter abschreckend", so Peters. Dabei gehe es um das ständige Beobachten und Aufzeichnen von Schiffsbewegungen aller Art – vom U-Boot bis zum Fischkutter.

Internationale Lösungen gefordert

"Das ist nationalstaatlich aber nicht zu lösen, dafür braucht man eine internationale Zusammenarbeit", so Peters. Wie so etwas geht, zeigten die Marinen Frankreichs, Großbritanniens, Dänemarks und Schwedens vorige Woche. Sie beschatteten das russische U-Boot "Novorossiysk" fast pausenlos vom Atlantik bis nach Kaliningrad.

Aber auch kritische Infrastruktur an Land wird seit der Bahn-Sabotage vom Sonnabend neu bewertet. Während es für Hafenanlagen und Flughäfen bereits umfangreiche Regelwerke und Pläne gibt, liefen Bahnanlagen bislang unter dem Radar. Dies kritisierte auch die Gewerkschaft der Polizei am Wochenende.

Beim Innenministerium in Kiel ist das Thema aber auf der Agenda. „Die Abteilung Staatsschutz des Landeskriminalamtes in Schleswig-Holstein steht im engen Austausch mit den zuständigen Behörden von Bund und Ländern und führt parallel fortlaufend Erkenntnis- und Gefährdungsbewertungen zur aktuellen Lage durch“, so Jana Reuter, Sprecherin des Innenministeriums. Zu den einzelnen und taktischen Maßnahmen werden keine Informationen gegeben.

Auch Windparks in Schleswig-Holstein sind anfällig

Für die Anpassung der Schutzmaßnahmen stehe man mit den Betreibern in Kontakt, so Reuter. Das sind neben Verkehrsbetrieben auch Telekommunikationsunternehmen und Energieversorger sowie Netzbetreiber.

Hier drohen bei Windparks und Telefonkabeln auf See aber auch hohe Kosten. „Es handelt sich hier ja meist um Unternehmen der Privatwirtschaft, die auch die Kosten im Blick haben müssen. Drückt man diesen Unternehmen die Maßnahmen allein aufs Auge, werden die Kosten gegebenenfalls an die Kunden weitergeben“, so Peters.

Die Netze für Strom, Wasser und Fernwärme sind ebenfalls Teil der kritischen Infrastruktur. „Aufgrund der übergeordneten Rolle und herausragenden Stellung kritischer Infrastrukturen für die Stadtwerke Kiel sind nahezu alle Bereiche des Unternehmens involviert“, so Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel.

Auch die Stadtwerke Kiel verstärken Sicherheitsvorkehrungen

Schutzmaßnahmen wie die Überwachung von Schaltzentralen, Umspannwerken und auch Datenleitungen gehören dazu. „Wir prüfen unsere Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich und entwickeln diese entsprechend weiter“, teilt Schuster mit. Konkrete Maßnahmen sind auch hier aus taktischen Gründen geheim.