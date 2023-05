﻿Landeseinnahmen brechen weg: Regierung verhängt Haushaltssperre

Kiel. Der Landesregierung geht das Geld aus. Mit Blick auf drohende Steuerausfälle in Milliardenhöhe zog das Kabinett die Notbremse und beschloss eine vorläufige Haushaltssperre. Damit darf das Land nur noch Mittel für gesetzlich oder vertraglich geregelte Leistungen ausgeben.

„Das ist eine enorme Herausforderung, wie es sie in meiner Zeit als Finanzministerin seit 2012 noch nicht gegeben hat“, sagte Monika Heinold. In den nächsten Tagen und Wochen werde die Regierung nach Lösungen suchen, um die riesigen Löcher in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro bis 2027 zu stopfen. Ob die schwarz-grüne Koalition vor diesem Hintergrund die versprochene Eigenheimzulage für junge Familien (rund 50 Millionen im Jahr) einführt, „ist offen“, so Heinold.

So geht Haushaltssperre

Klar ist, dass alle Ministerien durch die Haushaltssperre kürzertreten müssen. Alle neuen Ausgaben etwa für Dienstreisen, Bürobedarf, Gutachter sind nicht erlaubt oder in Ausnahmefällen nur dann, wenn Heinold das genehmigt und das Ressort die Mittel anderswo einspart. Vorerst leer gehen zudem Institutionen, Verbände und Vereine aus, die freiwillige Leistungen erhalten und keinen Förderbescheid haben. Heinold geht davon aus, dass die sofort geltende Sperre einen Teil der freien Gesamtausgaben (900 Millionen Euro im Jahr) einspielt.

Regierung fehlen mehr als zwei Milliarden

Die Haushaltssperre, die das Land zuletzt 2009 verhängte, dürfte aber nicht reichen, um die Finanzlücke zu schließen. So muss das Land laut Mai-Steuerschätzung im Vergleich zur Herbstprognose bis 2027 mit 2,8 Milliarden Euro weniger auskommen. Unter dem Strich (abzüglich der im Haushaltsplan getroffenen Vorsorge und dem kleineren Scheck für die Kommunen) bleibt ein dickes Minus von 2,16 Milliarden Euro: Im kommenden Jahr fehlen Heinold 446 Millionen Euro, 2025 sind es 581, 2026 etwa 603 und 2027 nochmals 535 Millionen Euro.

Verantwortlich für die Finanzlöcher machte die Ministerin insbesondere die Steuerentlastungspakete des Bundes, aber auch inflationsbedingte Kostensteigerungen, Tariferhöhungen, steigende Zinsen und höhere Personalkosten. Damit nicht genug: Die Einnahmen aus der Erbschaft- und wie berichtet der Grunderwerbsteuer sind im Sinkflug.

„Momentan“ keine Wiederbesetzungssperre

Eine schnelle Sparmöglichkeit, eine Wiederbesetzungssperre von Stellen, schließt Heinold „momentan“ aus. Begründung: Durch eine Nicht-Besetzung frei werdender Stellen würde das Land dringend benötigte Nachwuchskräfte verprellen und müsste Leistungen abbauen. „Aber gerade in Krisenzeiten“, so Heinold, „brauchen wir einen handlungsfähigen Staat.“

Für die Regierungskoalition bergen die Finanzdaten viel Zündstoff, weil Gräben zwischen CDU und Grünen anders als bisher nicht mehr mit Geld zugekleistert werden können. „Es wird für die Finanzministerin sehr schwierig werden, die verschiedenen Wünsche von CDU und Grünen geräuschlos zusammenzubringen“, bilanzierte Annabell Krämer (FDP). Die Zeit für große Ausgabenwünsche sei jedenfalls erst einmal vorbei.

CDU: Gürtel enger schnallen

Die CDU hat begriffen, dass die fetten Jahre zu Ende sind. „Wir müssen bereits in diesem Jahr den Gürtel enger schnallen und uns zügig auf erste Einsparungen bereits im laufenden Haushalt verständigen“, sagte Ole Plambeck. Anders die SPD: Oppositionsführer Thomas Losse-Müller warf der Regierung mit Blick auf die Haushaltssperre Wählertäuschung vor. „In der Woche vor der Kommunalwahl hat Ministerpräsident Günther noch zwei Milliarden für seine Kehrtwende bei den Wärmenetzen aus dem laufenden Haushalt versprochen.“

KN